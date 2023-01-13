شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدء تجربة أول "شريحة دماغية" تطلق نبضات كهربائية صغيرة لعلاج الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة لتكنولوجيا الأعصاب Inner Cosmos عن جهاز يعالج الاكتئاب وهو الآن في جمجمة المريض الأول، حيث تحتوي "الشريحة الرقمية" من على جزأين: قطب كهربائي يوضع تحت جلد فروة الرأس وجراب طبى يستقر على شعر المستخدمين لتشغيل الجهاز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"، ترسل الغرسة نبضات كهربائية صغيرة إلى منطقة الدماغ المصابة بالاكتئاب، القشرة الأمامية الظهرية الظهرية اليسرى، مرة واحدة يوميًا لمدة 15 دقيقة، من المقرر أن يختبر مريض التجربة من سانت لويز بولاية ميسوري ابتكار Inner Cosmos لمدة عام واحد، ولدى الشركة تجربة بشرية أخرى من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.

وتُحدث الغرسات التي تعالج جميع محاذاة الدماغ تحديات في الصناعة، حيث تتسابق العديد من الشركات للحصول على منتجاتها في السوق أولاً، فأجرت شركة Neuralinkلإيلون ماسك مؤخرًا عرضًا توضيحيًا للمنتج أظهر رقاقاته في دماغ القرد، مما يسمح له بالتحكم في لوحة المفاتيح على الشاشة لكتابة جمل كاملة.

وبدأت شركة Synchron التجارب البشرية على غرسة الدماغ في يوليو، والتي تتيح لمرتديها التحكم في جهاز الكمبيوتر باستخدام التفكير وحده، وستُزرع غرسة Stentrode الدماغية للشركة ، بحجم مشبك الورق، في ستة مرضى في نيويورك وبيتسبرج يعانون من شلل حاد.

ستتيح Stentrode للمرضى التحكم في الأجهزة الرقمية فقط من خلال التفكير ومنحهم القدرة على أداء المهام اليومية، بما في ذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت.

وتعمل مرافق البحث أيضًا على تطوير رقائق الدماغ، حيث يُعتقد أن مستشفى ساوثميد في بريستول هو الأول في العالم الذي يزرع جهازًا لوقف أعراض مرض باركنسون.

فيما تأسست شركة Inner Cosmos على يد رجل الأعمال Meron Gribetz، الذي تم تشخيص إصابته باضطراب نقص الانتباه في طفولته، وقال "مهمتنا هي خلق عالم يستعيد القوة المعرفية للبشرية من خلال إعادة توازن العقل البشري".

وأضاف رجل الأعمال، "العالم في حالة اضطراب شديد، مما يؤدي إلى اضطراب الإدراك، ويشعر الملايين بالآثار، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الاكتئاب"، موضحا "نعتقد أن نهجنا يمكن أن يهدئ حياة أولئك الذين يعانون من الاكتئاب، وفي النهاية يتوسع ليشمل الاضطرابات المعرفية الأخرى."



الغرسة الدماغية



شريحة الاكتئاب