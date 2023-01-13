شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التحدث إلى Siri من خلال AirPods Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح إعداد AirPods Pro ميزات جديدة لك، فيمكنك تفعيل Siri باستخدام AirPods فقط عن طريق قول "مرحبًا Siri" بصوت عالٍ، متبوعًا بطلبك، لذا إذا كنت تريد معرفة الطقس، على سبيل المثال، قل "يا Siri ، ما هو الطقس اليوم؟"، يمكنك أيضًا إعداد Siri حتى يقرأ لك تلقائيًا أي رسالة تتلقاها أثناء تشغيل AirPods Pro، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على الإخطارات.

3. اضغط على إعلان الإخطارات.

4. لكي يقرأ Siri رسائلك، اسحب مفتاح تبديل الإعلان عن الإشعارات إلى اليمين لتشغيله.

كما أنه بمجرد تشغيله وتوصيل أجهزة AirPods الخاصة بك، سيقوم Siri بقراءة أي رسالة نصية تتلقاها، إلى جانب الرسائل من مجموعة متنوعة من تطبيقات الدردشة التابعة لجهات خارجية.

وعندما ينتهي Siri من قراءة الرسالة، سيستمع AirPods الخاص بك لبضع ثوان حتى تتمكن من الرد، فقط أخبر Siri أنك تريد الرد، ثم قل ما تريد الرد به.