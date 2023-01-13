شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقوى توربين رياح يمكنه تزويد 40 ألف منزل بالطاقة سنويًا.. اعرف تفاصيل التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندسون في الصين عن أقوى توربينات رياح في العالم، بحجم 7 ملاعب لكرة القدم، وبفضل الشفرات التي يبلغ طولها 420 قدمًا (128 مترًا)، يبلغ قطر دوارها 853 قدمًا (260 مترًا)، وتبلغ مساحتها 570500 قدم مربع (53000 متر مربع).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقول شركة Haizhuang الصينية لبناء السفن (CSSC) إن توربينها البحري H260-18MW قادر على تشغيل ما يصل إلى 40 ألف منزل لمدة عام كامل، ففي ظل سرعة الرياح الكاملة، يولد الهيكل 44.8 كيلوواط/ ساعة من الكهرباء لكل دورة، وهذا يعني أن التوربين الفردي يمكنه توليد أكثر من 74 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء كل عام.

وكانت تضمنت التوربينات الكبيرة السابقة توربين الشركة الصينية Goldwind بقدرة 13.6 ميجاوات ، والذي يبلغ قطره الدوار 828 قدمًا (252 مترًا).

تقول Haizhuang، أن هذا يقلل من استهلاك الفحم بمقدار 25000 طن وانبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار 61000 طن سنويًا، ويمكن لتوربينات H260-18MW توليد المزيد من الطاقة، مما يقلل من تكلفة مزرعة الرياح البحرية ويضع أساسًا ثابتًا لتطوير صناعة الرياح البحرية.

كما تدعي الشركة أن ارتفاع إنتاج هذا التوربين يعني أن هناك حاجة إلى وحدات أقل بنسبة 13% لتوليد 1 جيجاواط من الكهرباء مقارنةً بتركيب طراز 16 ميجاوات السابق.

في حين أنه لا يزال من غير الواضح مقدار تكلفة بناء توربينات الرياح الجديدة، يزعم مطوروها أنها ستوفر أكثر من 100 مليون يوان صيني (12 مليون جنيه إسترليني)" في تكاليف البناء.

وتم الكشف عن النموذج الأولي للهيكل في حدث في مدينة دونج ينج الصناعية في مقاطعة شاندونج الصينية، وتقول شركة طاقة الرياح، إنها أتقنت التقنيات الأساسية لتوربينات الرياح البحرية عالية التصنيف وقادت صناعة طاقة الرياح البحرية العالمية للوصول إلى معلم جديد مع النموذج الأولي.

كما تدعي أنها ستساعد الصين على الوصول إلى هدفها "30-60" - تهدف البلاد إلى الوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 2030 وحياد الكربون بحلول عام 2060.