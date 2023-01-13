شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إخفاقات بريطانيا الفضائية انتهاء بفشلها الأخير فى إطلاق القمر Virgin Orbit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي إطلاق القمر الصناعي الفاشل لـ Virgin Orbit بعد ما يقرب من 20 عامًا من آخر محاولة فاشلة لبريطانيا، فكان من المفترض أن يكون الإطلاق التاريخي من نيوكواي بكورنوال لأول قمر صناعي على الإطلاق يتم إطلاقه في مدار من الأراضي البريطانية، لكن "الشذوذ" بصاروخ LauncherOne منع المعدات التي كان يحملها من الوصول إلى المدار.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لم تحقق مشاريع الفضاء التي تقودها بريطانيا نجاحًا جيدًا تاريخيًا، بدءًا من إلغاء برامج الفضاء الواعدة وانتهاء البحث الطموح عن الحياة على المريخ بشكل سيء، عندما فقد العلماء الاتصال بمركب الإنزال بيجل Beagle 2 على المريخ الذي تبلغ تكلفتها 50 مليون جنيه إسترليني.

ولعل آخر خطوة كبيرة للمملكة المتحدة للفضاء في عام 2003، انتهت بكارثة مسبار بيجل 2 التى أدت إلى اختفاء المركبة الفضائية لمدة 12 عامًا، والتي كانت في مسعى طموح للبحث عن إمكانية الحياة على الكوكب الأحمر.

وهبطت طائرة Beagle 2 على سطح المريخ في يوم عيد الميلاد عام 2003 في الساعة 2:54 صباحًا بتوقيت جرينتش بعد أن غادرت المركبة "السفينة الأم"، لكن إشارة النداء لم يتلقها العلماء البريطانيون الذين يديرون المهمة مطلقًا.

وفشل Lovell Telescope في Jodrell Bank في التقاط إشارة من Beagle 2 لكن الفريق قال إنهم "ما زالوا يأملون" في العثور على إشارة عودة ناجحة، وبذلت محاولات خلال شهري يناير وفبراير 2004 للاتصال بالمسبار عبر Mars Express، لكنها فشلت.

وأصدر البروفيسور بيلينجر صورًا معالجة من Mars Global Surveyor تشير إلى أن Beagle 2 سقط في فوهة بركان في موقع الهبوط في 20 ديسمبر 2005، لكن الصور اللاحقة أظهرت الحفرة فارغة ويعتقد أن مركبة الهبوط على المريخ فقدت.

وكان يعتقد في البداية أن المظلات، التي لم يتم اختبارها مسبقًا، أو الوسائد الهوائية المصممة لتخفيف تأثيرها على السطح قد فشلت، وتم استدعاء البروفيسور بيلينجر وفريقه في تقرير وكالة الفضاء الأوروبية لعام 2005، لكنه أكد دائمًا أنه يعتقد أن مركبة الهبوط Beagle 2 قد وصلت بأمان إلى سطح الكوكب الأحمر في مواجهة انتقادات شديدة في كثير من الأحيان.

لكن علماء ناسا قاموا بتشغيل كاميرا HiRise على كوكب المريخ المداري (MRO)، الذي كان يدور حول الكوكب الأحمر، واكتشفوا المسبار بعد 12 عامًا من فقده في عام 2015، ولكن ذلك بعد ثمانية أشهر من وفاة البروفيسور بيلينجر.