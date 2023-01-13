شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل خلفيات جوجل Meet الجديدة على Android وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم تحديث Google Meet مع دعم الخلفيات الشاملة بزاوية 360 درجة على أجهزة Android وiOS، وسيتم طرح الميزة في المستقبل مع خيارات الخلفية مثل، الشاطئ والواحة ومدينة السماء ومعبد جبلي، وفقًا لتقرير.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها ستطرح أيضًا دعمًا لردود فعل الرموز التعبيرية الجديدة على تجربة الاجتماع، وسيتمكن المستخدمون من التعبير عن أنفسهم أثناء الاجتماع باستخدام هذه الرموز التعبيرية، وفقًا لـ Google.

وفقًا لتقرير 9to5Google، ستجلب Google خلفيات بزاوية 360 درجة تنتقل مع المستخدم إلى Google Meet قريبًا، وبحسب ما ورد ستستخدم الميزة الجيروسكوب أو بيانات الاتجاه من الهاتف الذكي للعمل، وستكون ميزات الخلفية القادمة عبارة عن مقاطع فيديو سيتم نقلها بشكل مستقل عن الحركة بزاوية 360 درجة، وفقًا للتقرير، وستتضمن موضوعات خلفية مثل الشاطئ أو الواحة أو مدينة السماء أو معبد جبلي.

ويتضمن التقرير أيضًا مقطعًا قصيرًا لخلفيات Google Meet بزاوية 360 درجة لتوضيح كيف سيبدو عند طرحه، ويقال إن Google ستطرح هذه الخلفيات بزاوية 360 درجة في الأسابيع المقبلة على Android وiOS، وسيكون متاحًا لكل من المستهلكين ومستخدمي Workspace المدفوعين، وفقاً لموقع gadgets360.

يقدم Google Meet بالفعل خلفيات خلفية ثابتة وتأثيرات ضبابية وفيديو وخلفيات متحركة وأنماط (مثل أحادية اللون والبني الداكن) وفلاتر للوجه.

وفي الوقت نفسه، أعلنت Google أنها تقدم أيضًا ردود فعل الرموز التعبيرية إلى Google Meet، مما يتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم في الاجتماع، وأضاف عملاق التكنولوجيا رمزًا تعبيريًا للقلب وإبهامًا لأعلى ولوحًا للحفلات وموجة وفرحًا وذهولًا وفكرًا وبكاء وإبهامًا إلى التطبيق، ويمكن للمستخدمين تحديد رمز "الابتسامة" في شريط التحكم في Meet، ثم تحديد الرمز التعبيري الذي يريدون استخدامه للتعبير عن أنفسهم، ويمكنهم حتى اختيار لون البشرة، والميزة متاحة حاليًا على Google Meet للويب وأجهزة iOS وأجهزة Meet ، وفقًا للشركة.