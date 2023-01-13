شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطرح شركة آبل جهاز MacBook Pro بشاشة تعمل باللمس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبالنسبة إلى الشركة التي أوضحت أن اللمس أفضل على منتج مثل iPad، فإن شاشة MacBook التي تعمل باللمس ستكون تغييرًا كبيرًا، لكن لا تتوقع خروجًا كبيرًا عن تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمول التقليدية من Apple، ومن المحتمل أن تظل شاشة MacBook Pro المزعومة التي تعمل باللمس تعمل بنظام macOS وتتضمن لوحة تتبع ولوحة مفاتيح قياسية، ولكن، على غرار أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows وأجهزة 2 في 1.

ويقول التقرير إن Apple قد توسع الإدخال باللمس لتشمل طرز Mac الأخرى بمرور الوقت، لكنها لا تخطط حاليًا للجمع بين macOS و iPadOS.

وبالإضافة إلى ذلك، يكرر التقرير أن Apple تقوم بتحويل شاشات Mac الخاصة بها إلى OLED كجزء من إصلاح شامل لجهاز MacBook Pro، وتحتوي أجهزة Mac الحالية على شاشات LCD، بينما تستخدم أجهزة iPhone (باستثناء iPhone SE) وساعات Apple شاشات OLED.

وأطلقت Apple شريط Touch Bar في عام 2016 كنصف مقياس لإمكانيات شاشة اللمس الكاملة على أجهزة MacBooks، وتضمن الشريط الموجود فوق لوحة المفاتيح النظام والاختصارات داخل التطبيق والاقتراحات الإملائية وغيرها من المدخلات سهلة اللمس، ولكن لم يتم قبولها مطلقًا من قبل المطورين أو العملاء الأكثر ولاءً لشركة Apple، وتمت إزالتها من إعادة تصميم Apple MacBook Pro 2021.