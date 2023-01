شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يتعهد ببيع ما يملكه لتمويل مؤسسته الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة Microsoft جلسته السنوية Ask Me Anything على Reddit، حيث أجاب على مجموعة من الأسئلة التي طرحها مستخدمو Reddit حول مجموعة متنوعة من الموضوعات.

سأله أحد مستخدمي Reddit، "أليس من التناقض أن تكون إنسانيًا ثم تتراكم معظم الموارد النادرة تحت أرض واحدة؟"

كان المستخدم يشير إلى مشتريات جيتس للأراضي الزراعية، حيث يمتلك جيتس ما يقرب من 275 الف فدان من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير 2022 من تقرير الأرض 100، الذي يتتبع أكبر ملاك الأراضي في البلاد، وكان هناك 895.3 مليون فدان من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة في عام 2021، وفقًا لتقرير فبراير 2022 الصادر عن وزارة الزراعة.

وردا على السؤال، قال جيتس: "كل شيء أملكه سيباع مع انتقال الأموال إلى المؤسسة، في غضون ذلك، تحاول مجموعتي الاستثمارية الاستثمار في الأصول الإنتاجية بما في ذلك الأراضي الزراعية على الرغم من أن هذا أقل من 4٪ من الإجمالي"، وفقاً لموقع businessinsider.

في رده، كان جيتس يشير إلى مؤسسة بيل وميليندا جيتس، المؤسسة الخيرية التي أسسها عام 2000 مع زوجته آنذاك ميليندا فرينش جيتس، حيث يواصل الزوجان المطلقان الآن إدارة المؤسسة معًا؛ ويركز على معالجة قضايا مثل الفقر والظلم والأمراض المعدية.

أنشأ جيتس تعهد Giving Pledge في عام 2010 جنبًا إلى جنب مع زوجته السابقة، ميليندا فرينش جيتس، ووارن بافيت، صديق جيتس المقرب والرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway، ويطلب التعهد من أغنى أثرياء العالم الالتزام بالتخلي عن معظم ثرواتهم لأسباب خيرية في حياتهم أو في إرادتهم.

في يوليو، قال جيتس إنه يعتزم منح "كل" ثروته تقريبًا لمؤسسته الخيرية، معترفًا بأن هذه الخطوة ستؤدي في النهاية إلى سقوطه من قائمة أغنى أغنياء العالم، ويعد جيتس حاليًا سادس أغنى شخص في العالم بثروة صافية تبلغ 111 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.