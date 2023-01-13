شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يتعهد ببيع ما يملكه لتمويل مؤسسته الخيرية والان مع تفاصيل الخبر
سأله أحد مستخدمي Reddit، "أليس من التناقض أن تكون إنسانيًا ثم تتراكم معظم الموارد النادرة تحت أرض واحدة؟"
وردا على السؤال، قال جيتس: "كل شيء أملكه سيباع مع انتقال الأموال إلى المؤسسة، في غضون ذلك، تحاول مجموعتي الاستثمارية الاستثمار في الأصول الإنتاجية بما في ذلك الأراضي الزراعية على الرغم من أن هذا أقل من 4٪ من الإجمالي"، وفقاً لموقع businessinsider.
في رده، كان جيتس يشير إلى مؤسسة بيل وميليندا جيتس، المؤسسة الخيرية التي أسسها عام 2000 مع زوجته آنذاك ميليندا فرينش جيتس، حيث يواصل الزوجان المطلقان الآن إدارة المؤسسة معًا؛ ويركز على معالجة قضايا مثل الفقر والظلم والأمراض المعدية.
أنشأ جيتس تعهد Giving Pledge في عام 2010 جنبًا إلى جنب مع زوجته السابقة، ميليندا فرينش جيتس، ووارن بافيت، صديق جيتس المقرب والرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway، ويطلب التعهد من أغنى أثرياء العالم الالتزام بالتخلي عن معظم ثرواتهم لأسباب خيرية في حياتهم أو في إرادتهم.
في يوليو، قال جيتس إنه يعتزم منح "كل" ثروته تقريبًا لمؤسسته الخيرية، معترفًا بأن هذه الخطوة ستؤدي في النهاية إلى سقوطه من قائمة أغنى أغنياء العالم، ويعد جيتس حاليًا سادس أغنى شخص في العالم بثروة صافية تبلغ 111 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.