شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تسمح للشركات وضع صور خاصة لأعمالهم فى الخرائط والعروض الترويجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت آبل أداة Apple Business Connect مجانية تتيح لأى شركة تخصيص بطاقات الموقع الخاصة بها في تطبيقات مثل الخرائط والرسائل و Siri و Wallet، ويمكنهم إضافة صورهم الخاصة، ووضع الإجراءات (مثل حجز مطعم عبر OpenTable) أو عرض أحدث العروض الترويجية.

ولا يزال من غير المحتمل أن تحل خرائط Apple محل خرائط Google لبعض المستخدمين لكن Apple تعتقد أن لديها طريقة أخرى لتقليص فجوة الميزات وهى منح المتاجر مزيدًا من التحكم فيما تراه، وفقا لتقرير engadget.

وستتحقق Apple من الشركات قبل أن تمنح السيطرة على بطاقة الموقع، لكن المتاجر يجب فقط استخدام معرف Apple للتسجيل و Business Connect متاح في جميع أنحاء العالم على الرغم من أن واجهات العرض ستكون متاحة فقط في الولايات المتحدة في البداية، وتقول الشركة إنهم سيصلون إلى بلدان أخرى فى "الأشهر المقبلة".

ويأتى التوسع في الوقت الذى يُشاع أن شركة آبل تبحث عن طرق للربح من الخرائط، ويقال إن منشئ iPhone يستعد لجلب إعلانات البحث إلى الخرائط في أقرب وقت من هذا العام، وإذا كان هذا صحيحًا فقد تساعد معلومات المتجر المخصصة في تحقيق أرباح Apple - فقد يكون من المرجح أن تدفع شركة ما مقابل الإعلانات إذا علمت أنها ستؤدى إلى المزيد من المبيعات.

ومهما كانت دوافع Apple ، لا تزال البطاقات المخصصة تعد بتحسين تجربة الخرائط للمستخدمين كل يوم، ويجب أن ترى معلومات أكثر دقة وصقلًا للأنشطة التجارية المحلية، وأن تقضى وقتًا أسهل فى المهام اليومية مثل حجز فندق أو طلب البقالة، وقد يكون الأمر أكثر فائدة عند مشاركة المواقع مع الأصدقاء في الرسائل أيضًا، ويمكن القول إن شركة آبل قد تأخرت عن موعد استحقاقها على هذا الصعيد .