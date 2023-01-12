شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصدر نظام تشغيل إكس بوكس للتحكم فى توفير الطاقة والان مع تفاصيل الخبر
وسيتم تمكين الميزة تلقائيًا وجدولتها على أنظمة Xbox Series X / S، وسيكون جهاز Xbox One افتراضيًا نشطًا دائمًا ، وسيتعين عليك تهيئة الساعات بنفسك، وفقا لتقرير engadget.
وتقدم الشركة أيضًا خيار "إيقاف التشغيل (توفير الطاقة)" الذي يقال إنه يستخدم ما يصل إلى 20 مرة طاقة أقل من وضع السكون مع السماح بتحديثات ليلية لجهاز Xbox وألعابه.
وإذا كنت لا تمانع في أوقات بدء التشغيل الأطول وغياب الاستيقاظ عن بُعد، فيمكنك تقليل تأثير الطاقة لديك واحتمالية تقليص فواتيرك، وسيكون التحديث تلقائيًا لمستخدمي Xbox Series X / S في برنامج Insider ، ويجب أن يكون متاحًا في وقت مبكر اليوم لطرازات One.
ويستعير Xbox أيضًا تنزيلات "مدركة للكربون" من Windows 11 ، وإذا كانت بيانات كثافة الكربون متوفرة في منطقتك، فسيقوم الجهاز بجدولة تحديثات نظام التشغيل والألعاب لتلك الأوقات التي يُرجح فيها الاعتماد على الطاقة المتجددة المحلية ، بدلاً من مجرد التقاط الملفات في الصباح الباكر وسيكون لدى المطلعون هذه الميزة على الفور إذا تم تكوين Xbox Series X / S للتحديثات التلقائية ، بينما سيكون لدى One خيارات اختبار متعددة للمساعدة فى التعليقات.
ولا تهم التنزيلات الكربونية إلا إذا كان لمصادر الطاقة المتجددة وجود كبير في منطقتك، فإننا نضيف إلى جانب شحن الطاقة النظيفة من Apple ، على الرغم من ذلك، من الواضح أن العلامات التجارية التقنية ترى الآن البرامج كوسيلة لتعزيز أهدافها البيئية.