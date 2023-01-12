شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكهنات بإطلاق تويتر عملات معدنية داخل التطبيق تساعد المبدعين على جنى الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير engadget التقنى عن مخطط تويتر لاطلاق عملات معدنية داخل التطبيق، وقال يبدو أن موقع Twitter الذى أنشأه Elon Musk يعمل على مخطط جديد لكسب المال من النظام الأساسى، ويبدو أن الخدمة تختبر عملة داخل التطبيق تسمى "عملات معدنية" تهدف إلى مساعدة المبدعين في كسب المال من النظام الأساسي، وفقًا للقطات التى شاركها باحثان فى التطبيق.

وتم رصد الميزة فى الأيام الأخيرة من قبل جين مانشون وونغ ونيما أوجى، باحثو التطبيقات الذين ينشرون غالبًا صورًا لميزات لم يتم إصدارها، ووفقًا لمنشوراتهم، يبدو أن العملات المعدنية هي امتداد لميزة البقشيش الحالية في Twitter.

وتتيح لك العملات المعدنية دعم المبدعين الذين يغردون بمحتوى رائع"، ونشر Wong وOwji صورة شاركها Owji في ديسمبر علامة تبويب "عملات معدنية" جديدة.

وفى الوقت الحالي، ليس من الواضح بالضبط ما هي خطط Twitter للعملات المعدنية أو متى يمكن إطلاق الميزة، والشركة التي لم تعد توظف طاقم اتصالات لم ترد على الفور على طلب للتعليق، لكن لقطات الشاشة تشير إلى أن Twitter يفكر على الأقل في عرض العملات بشكل بارز فى تطبيقه حيث رصدها كل من Wong وOwji في الشريط الجانبي الرئيسي.

لكن قد لا تكون العملات المعدنية مجرد البقشيش، واكتشف Wong أيضًا ميزة "الجوائز"، والتي تتيح للأشخاص استخدام العملات المعدنية لشراء هدايا داخل التطبيق للآخرين، ووفقًا للصورة التي شاركها Wong ، سيتمكن المستخدمون من شراء هدايا مقابل عملة معدنية واحدة (تسمى "Mind Blown") أو ما يصل إلى 5000 (تسمى "Gold"). وليس من الواضح كم ستكلف العملات المعدنية ، على الرغم من أن تويتر من المفترض أن يحصل على خفض فى الإيرادات المتأتية من مشتريات العملات.

وحتى الآن، لا يبدو أن إيلون ماسك قد أثر بشكل علنى على العملات المعدنية أو الجوائز، لكنه تحدث على نطاق واسع عن رغبته في المزيد من الطرق لمكافأة المبدعين، ولقد قال إن عائدات Twitter Blue من المحتمل أن "تمنح Twitter تدفقًا للإيرادات لمكافأة منشئي المحتوى" وأن "تحقيق الدخل من المنشئ لجميع أشكال المحتوى" قيد الإعداد أيضًا.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من لقب "العملات المعدنية"، لا يبدو أن الميزة تحتوي على أي روابط إضافية للعملات المشفرة ، على الأقل في الوقت الحالي، وأشار أوجي إلى أن "Twitter Coin لا يزال قيد التطوير وليس لدينا حتى أي دليل على أنه شيء متعلق بالعملات المشفرة"، "لا تدع المحتالين يخدعونك."