شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يقترحون طريقة لمعالجة ثانى أكسيد الكربون وتحويله إلى مواد مفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي لجامعة تومسك للعلوم التكنولوجية أن علماء الجامعة يقترحون طريقة لمعالجة غاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى مواد كيميائية مفيدة، حسبما نقلت RT.

وينسب غاز ثاني أكسيد الكربون ((СО2 إلى غازات الدفيئة، وزيادة تركيزه تضر بالبيئة وتسرع ظاهرة الاحتباس الحراري. لذلك يبحث العلماء في مختلف دول العالم عن طرق لتخفيض انبعاثات هذا الغاز في القطاع الصناعي.

ويقترح علماء الجامعة الروسية طريقة لمعالجة غاز (СО2) باستخدام محفزات من كربيدات المعادن.

ويقول البروفيسور أليكسي بيسترياكوف، من كلية بحوث التقنيات الكيميائية والطبية الحيوية بالجامعة: "يتكون المحفز من جزئين- الجزء الحامل، من مركبات كربيد المعادن، الذي هو بحد ذاته مادة محايدة، واستخدمنا في الجزء النشط، الذي يعجل التفاعل، النيكل والكوبالت كمواد فعالة".

ويضيف، يمكن بمساعدة هذه المحفزات الحصول على ثاني أكسيد الكربون من غازات العادم الناتجة عن قطاع الصناعات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم تحويله إلى مواد ذات قيمة تجارية، مثل البيكربونات والميثانول وغيرها.

ويشير البروفيسور، إلى أن التقنيات المماثلة القائمة على امتزاز أو امتصاص ثاني أكسيد الكربون، لا تضمن تحويله إلى مركبات مفيدة.

ويقول: "عمليا، ستبدو طريقتنا على الشكل التالي: يمر عبر طبقة المحفز في المفاعل خليط يحتوي على ثاني أكسيد الكربون. وعند درجة حرارة وضغط معينين، يتحول ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات كيميائية مفيدة".

ويخطط الباحثون لاحقا، لمواصلة العمل من أجل الحصول على مؤشرات مثالية للتركيب الكيمائي للمحفزات، ما يؤدي إلى زيادة مدة خدمتها وتخفيض درجة الحرارة الضرورية لمعالجة ثاني أكسيد الكربون والمنتجات المستهدفة. كما سيعملون على تحسين ظروف العملية التكنولوجية- الضغط ودرجة الحرارة وسرعة الانتاج وغيرها.