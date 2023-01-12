شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف توقع وصول سمك طبقة الأوزون إلى مستويات ما قبل 1980بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن طبقة الأوزون تتعافى بوتيرة ستصل معها هذه الطبقة بين المناطق القطبية إلى مستويات ما قبل عام 1980 بحلول عام 2040، حسبما نقلت RT.

وقال العلماء إن الانبعاثات العالمية من مركبات الكربون الكلورية الفلورية 11 (CFC-11)، وهي مادة كيميائية محظورة تستخدم كمبرد ورغوة عازلة، قد انخفضت منذ عام 2018 بعد أن زادت لعدة سنوات.

ووجد التقييم أن الثقب الذي تبلغ مساحته 8.91 مليون ميل مربع فوق القارة القطبية الجنوبية سيغلق بحلول عام 2066، وستعود طبقة الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي إلى وضعها الطبيعي بحلول عام 2045.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من 35 عاما من اتفاق كل دول العالم على وقف إنتاج المواد الكيميائية التي ترقق طبقة الأوزون في الغلاف الجوي للأرض، هذه الطبقة التي تحمي الكوكب من الإشعاعات الضارة المرتبط بها سرطان الجلد وإعتام عدسة العين وتلف المحاصيل.

وتعرف طبقة الأوزون بأنها طبقة طبيعية من الغاز تقع في الستراتوسفير - الطبقة الثانية في الغلاف الجوي للأرض.

وعلى الرغم من أن أحوال الطقس في الستراتوسفير الأكثر دفئا من المتوسط قد قللت من استنفاد الأوزون خلال العامين الماضيين، إلا أن مساحة ثقب الأوزون الحالية لا تزال كبيرة مقارنة بالثمانينيات - عندما تم اكتشاف استنفاد طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية لأول مرة.

في السبعينيات، تم الاعتراف بأن مركبات الكربون الكلورية الفلورية تدمر الأوزون في الستراتوسفير.

وفي عام 1987، تم الاتفاق على بروتوكول مونتريال، ما أدى إلى التخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلوروفلورية، ومؤخرا ظهور أولى بوادر استعادة طبقة الأوزون في القطب الجنوبي.

وقال الأستاذ بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في بيان: "إن نجاحنا في التخلص التدريجي من المواد الكيميائية التي تتغذى على طبقة الأوزون يوضح لنا ما يمكن وما يجب فعله - على وجه السرعة - للانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، والحد من الاحتباس الحراري وبالتالي الحد من زيادة درجة الحرارة".

ووفقا للتقرير، لوحظت أولى علامات الشفاء من ترقق الأوزون قبل أربع سنوات.

وقال التقرير إن مستويات الكلور انخفضت بنسبة 11.5% منذ أن بلغت ذروتها في عام 1993.

وقال بول نيومان، الرئيس المشارك للتقييم العلمي، إن مستويات البروم والكلور "توقفت عن النمو وتنخفض وهي شهادة حقيقية على فعالية بروتوكول مونتريال".

وتؤثر أنماط الطقس الطبيعية في القطب الجنوبي أيضا على مستويات ثقب الأوزون، والتي تبلغ ذروتها في الخريف.

وقال نيومان إن الثقوب كانت أكبر قليلا في العامين الماضيين بسبب ذلك، لكن الاتجاه العام هو الالتئام.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، في وقت سابق من هذا العام في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن التعافي "ينقذ مليوني شخص كل عام من سرطان الجلد''.

وعلى الرغم من أن إعلان يوم الاثنين يعد خبرا جيدا، إلا أنه لم يخل من التحديات.

وقال نيومان إن استخدام مركبات الكربون الكلوروفلورية -11 كان يرتفع في الصين في عام 2018، لكن الانبعاثات انخفضت منذ ذلك الحين إلى حيث كان متوقعا.

وفي الوقت نفسه، كانت الصناعات تحاول استبدال مركبات الكربون الكلورية الفلورية بجيل ثالث من المواد الكيميائية التي تسمى مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs)، والتي وُجد أنها ضارة بنفس القدر.

وأثار هذا اتفاقية دولية أخرى لتقليل الاستخدام، ويظهر التقرير الجديد أن الحظر جنب الأرض من ارتفاع إضافي في درجة الحرارة من 0.5 إلى 0.9 من الدرجة.

وقال ديفيد فاهي، العالم في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والمعد الرئيسي للتقييم الجديد، إنه على الرغم من أن العالم قد اتخذ إجراءات في عام 1987 لتقليل استخدام مركبات الكربون الكلوروفلورية، إلا أن المواد الكيميائية لا تزال باقية في الغلاف الجوي.

ويحذر التقرير أيضا من أن الجهود المبذولة لتبريد الكوكب بشكل مصطنع عن طريق وضع الهباء الجوي في الغلاف الجوي لعكس ضوء الشمس من شأنه أن يضعف طبقة الأوزون بنسبة تصل إلى 20٪ في القارة القطبية الجنوبية.

وكان تبريد الكوكب بشكل مصطنع موضوعا جديدا في المجتمع العلمي، يُعرف باسم الهندسة الجيولوجية الشمسية.

وتقترح العديد من الدراسات حقن الهباء الجوي في الغلاف الجوي، مع ملاحظة أن هذه يمكن أن تكون خيارا قابلا للتطبيق وآمنا في مكافحة الاحترار العالمي.