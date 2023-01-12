شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هجوم إلكترونى يستهدف خدمة البريد فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت خدمة البريد البريطانية إنها تعرضت ”لحادث إلكتروني” منعها مؤقتا من إرسال رسائل أو طرود إلى دول أخرى، وفقاً لصحيفة albayan.

وذكرت خدمة البريد الملكي البريطاني (رويال ميل) على موقعها على الإنترنت أن خدمات الصادر الدولية كانت ”تعاني من تعطل شديد في الخدمة” دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضحت ”نحن غير قادرين مؤقتا على إرسال العناصر إلى وجهات خارجية”، مضيفة أنها أوصت العملاء بالاحتفاظ بالبريد الذين يريدون إرساله إلى خارج البلاد بينما تعمل الخدمة على حل المشكلة.

وأشارت الخدمة إلى أن: ”بعض العملاء قد يواجهون تأخيراً أو تعطلاً للعناصر التي تم شحنها بالفعل للصادر”.

قال المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع للحكومة البريطانية إنه على علم بالحادث ويعمل مع البريد الملكي والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ”لفهم تأثير ذلك بشكل كامل”.

وقالت خدمة البريد الملكي إن خدمات البريد الوارد إلى البلاد تعمل بتأخيرات طفيفة.