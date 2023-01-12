شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تتجاوز 18000دولار لأول مرة في عام 2023 بمكاسب قدرها 4.80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين، مكاسب اليوم الخميس، حيث افتتحت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم بمكاسب قدرها 4.80 %، في وقت كتابة هذا التقرير، وبلغ سعر البيتكوين 18208 دولارًا، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها العملة المشفرة 18000 دولار هذا العام، وكذلك المرة الأولى في الأشهر الثلاثة الماضية التي تكسر فيها البيتكوين علامة المقاومة في كل من التبادلات الوطنية والدولية، في الـ 24 ساعة الماضية، وارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 823 دولارًا.

ونما إيثر، مثل البيتكوين بنسبة 5.37 %، عند فتح التداول اليوم، حيث بلغت أسعار إيثر عند 1402 دولار، وارتفعت قيمة إيثر بمقدار 75 دولارًا في غضون يوم واحد.

ارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، لتصل القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 890 مليار دولار تقريبا ، وفقاً لموقع gadgets360.