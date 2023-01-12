Realme GT Neo 5 هاتف جديد من ريلمي بشاحن بقدرة 240 واط

من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف Realme GT Neo 5 خلال حدث MWC 2023 المُقبل، حيث تقول العديد من التسريبات أن الهاتف يأتي بعدة مواصفات مميزة ورائعة سنقوم بعرضها خلال هذا المقال، وأهم ما يمتاز به هاتف Realme GT Neo 5 سرعة الشحن العائلة التي يأتي بها حيث تصل قوة الشحن إلى 224 واط حيث يتم شحن الهاتف من 0% إلى 100% في أقل من 9 دقائق فقط.

وهذا يجعله أول هاتف في العالم يعمل بقوة شحن تصل إلى 224 واط، بالإضافة إلى وجود معالج من شركة ممتازة وقوية في السوق وهي شركة كوالكوم وهو من إصدار مميز وهو Snapdragon 8+ Gen 1 SoC، كما يأتي بأحدث نظام تشغيل وهو Android 13 OS.

مواصفات هاتف Realme GT Neo 5

المعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC نظام التشغيل Android 13 / Realme UI 4.0 الشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع OLED بجودة 1.5K بمعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى دعم الـ HDR10 +. الذاكرة الداخلية بحجم 256GB أو 512GB ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 12GB أو 16GB الكاميرا الخلفية الخلفية رباعية الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل الثانية بدقة 8 ميجا بكسل الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل حجم البطارية وسرعة الشحن بسعة 4600 / 5000 مللي أمبير / بسرعة شحن 224 أو 240 واط الشبكات 4G LTE / 5G