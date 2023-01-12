شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف احتفلت الصين باكتمال محطتها الفضائية؟.. عملات ذهبية وفضية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت الآن أول محطة فضاء صينية في مدار حول الأرض، وكذلك على مجموعة جديدة من العملات المعدنية، حيث أصدر بنك الصين الشعبي عملات ذهبية وفضية احتفالاً باستكمال محطة تيانجونج الفضائية في البلاد، وتم الانتهاء من المجمع المداري في العام الماضي بإضافة مختبرين علميين إلى وحدة أساسية تم إطلاقها في وقت سابق.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن العملة التذكارية الذهبية بحجم 0.1 أونصة (3 جرام) تظهر على ظهرها تيانجونج (القصر السماوي) على شكل حرف T، وتظهر المحطة الفضائية مع كل من المركبة الفضائية للطاقم شنتشو ومركبات البضائع تيانتشو الراسية في أي من طرفي الوحدة الأساسية تيانخه (تناغم السماء).

يلتقط العرض المنقوش أيضًا المصفوفات الشمسية الكبيرة الممتدة من وحدات مقصورة مختبر Wentian و Mengtian ورائد فضاء صيني يرتدي بدلة فضاء Feitian في نهاية الذراع الروبوتية للمحطة الفضائية.

اكتمل التصميم بشعار مشروع رحلات الفضاء الصينية المأهولة (CMS)، وعبارة "China Space Station" (باللغة الصينية) والفئة 50 يوان (حوالي 7.40 دولار أمريكي)، وتعد العملة الذهبية عيار 24 قيراط مقاس 0.7 بوصة (18 ملم)، وتقتصر على 20000 قطعة.

في حين تُصور العملة الفضية التي يبلغ وزنها (30 جرامًا) رائدي فضاء يعملان خارج المحطة الفضائية، وتم تثبيت أحد رواد الفضاء في نهاية الذراع الآلية، بينما الآخر نصفه خارج غرفة معادلة الضغط.

كما أنه على عكس العملة الذهبية، فإن النصب التذكاري الفضي ملون جزئيًا، مع خلفية المساحة التي تم رسمها بألوان زاهية أرجوانية، وردية، وزرقاء، وخضراء.

وتوجد على يسار المشهد خارج المركبة، تمثيلات صغيرة لاستراتيجية التنمية "الثلاث خطوات"، أو المراحل، التي مر بها برنامج الفضاء الصيني لجلب برنامج رحلات الفضاء البشرية إلى حيث هو الآن.

أما الخطوات الثلاث الموضحة هي إطلاق مركبة فضائية مأهولة، ونشر مختبرات أحادية الوحدة، وكذلك محطة فضائية متعددة الوحدات كما هي موجودة اليوم، ومثل العملة الذهبية، يعرض الفضة أيضًا شعار CMS، "محطة الفضاء الصينية" (بالصينية) والفئة 10 يوان (حوالي 1.50 دولار أمريكي)، ويقتصر العرض التذكاري مقاس 1.5 بوصة (40 ملم) على 50000 قطعة كحد أقصى.

تشترك كل من العملات الذهبية والفضية في وجه مشترك أو تصميم أمامي يظهر شعار جمهورية الصين الشعبية، وكذلك الدولة (الصين) وسنة الإصدار، وعلى الرغم من إصدار العملات المعدنية في عام 2023، إلا أنها مؤرخة لعام 2022، وهو العام الذي تم فيه الإعلان عن اكتمال المحطة الفضائية.