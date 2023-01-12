شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يتوقع: أسعار iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max سترتفع هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تزداد تكلفة طرازات iPhone 15 هذا العام، بينما تمكنت Apple من الحفاظ على فجوة سعرية مناسبة بين طرازي Pro و non-Pro العام الماضي، فقد يصعب تبرير الأمور قليلاً مع الطرز الجديدة غير الاحترافية المتوقع أن تحصل على المزيد من ميزات Pro مثل Dynamic Island والتحول إلى High -كاميرات الدقة، يشير تقرير جديد الآن إلى أنه من المتوقع أن ترفع شركة Apple سعر طرازات iPhone 15 Pro الخاصة بها إلى أعلى مع توفير العديد من الميزات أكثر من طرازات iPhone 14 Pro.

يدعي تقرير عن Weibo، رصده MacRumours لأول مرة، أن طرازي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max المرتقبين يمكن أن يكون سعرهما أعلى من طرازات iPhone 14 Pro الحالية، ويقول المصدر أن زيادة الأسعار قد تم إجراؤها "لتوسيع الفجوة" بين طرازات iPhone 15 Pro القادمة وطراز iPhone 15 Plus، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لتسعير الولايات المتحدة، تم إطلاق Apple iPhone 14 Pro بسعر 999 دولارًا أمريكيًا بينما تم إطلاق iPhone 14 Pro بسعر 1099 دولارًا، كما أشار MacRumours، فإن هذا من شأنه أن يرفع سعر طراز iPhone 15 Pro الأساسي إلى أكثر من ألف دولار هذا العام.

يزعم المصدر الصيني نفسه من Weibo أيضًا أنه مع iPhone 15 و iPhone 15 Plus تكتسب المزيد من ميزات Pro هذا العام، لذلك ستحتاج Apple إلى إضافة المزيد من الميزات إلى طرز Pro المتطورة الخاصة بها للفصل بين المجموعتين من حيث الأسعار هذا العام، وتنص MacRumours على أنه مع ظهور iPhone 14 و 14 Plus أقل من المتوقع، تحاول Apple تجربة استراتيجيات مختلفة لزيادة مبيعات طرز iPhone غير Pro.

مع طرازي iPhone 14 و 14 Plus، استخدمت Apple معالج A15 Bionic أقدم مع أنوية GPU إضافية (5 في الكل) للحصول على أداء أفضل، كما أنها مزودة بمستشعرات كاميرا بدقة 12 ميجابكسل كما كانت من قبل مع تحسينات طفيفة على الأداء كما رأينا في مراجعتنا.

هناك فجوة سعرية كافية مقارنة بالأسعار في الولايات المتحدة، لذلك من الصعب بعض الشيء تخيل مقدار ما يمكن لشركة Apple تبرير علامة سعر أعلى إذا تبين أن الأخبار حقيقية.

تجهيز طرازات iPhone 15 Pro وفقًا للتقارير الأخيرة بإطارات مصنوعة من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ المعتاد، وتميل طرازات iPhone 15 إلى استخدام معالج Apple A16 Bionic لهذا العام بدلاً من السيليكون الأحدث الذي من المتوقع أن يصل إلى طرازات Pro.