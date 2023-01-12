شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية البحث عن سجل تويتر الكامل لتغريدات شخص ما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك البحث المتقدم، المتاح على موقع تويتر، البحث عن التغريدات التي تحتوي على كلمات محددة، والتي تم إرسالها خلال تواريخ محددة، أو التي كتبها مستخدمون محددون، ربما تكون هذه الميزة الأخيرة هي الأكثر أهمية، فهي تتيح لك البحث في تغريدات مستخدم واحد للعثور على أي تغريدة أرسلها.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا رأيت لقطة شاشة لشيء يزعم أن أحد المشاهير قام بتغريده، على سبيل المثال، فيمكنك استخدام البحث المتقدم لمعرفة ما إذا كان حقيقيًا بالفعل، وإليك كيفية البحث في تغريدات شخص ما عن أي شيء.

كيفية البحث في تغريدات شخص ما

1. توجه إلى صفحة البحث المتقدم بتويتر.

2. ستظهر نافذة منبثقة بها مجموعة متنوعة من مربعات النص، قم بالتمرير لأسفل إلى الحسابات وفي الحقل من هذه الحسابات، اكتب اسم المستخدم الخاص

بالشخص الذي تريد البحث في تغريداته، وستحتاج إلى كتابة @ [الاسم] بالضبط.

3. مرر للخلف إلى "الكلمات" وحدد الكلمات الرئيسية أو العبارات التي تريد البحث عنها في تغريدات ذلك المستخدم.

4. إذا كنت ترغب في ذلك، قم بالتمرير لأسفل إلى أقسام عوامل التصفية والتفاعلات والتواريخ لجعل البحث أكثر دقة.

5. عندما تكون جاهزًا، اضغط فوق "بحث" في الجزء العلوي الأيسر للانتقال إلى صفحة بها نتائج البحث.