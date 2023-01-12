شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 ميزات مذهلة من جوجل لمستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الهواتف الذكية محور حياتنا الرقمية الآن، فعند شراء هاتف جديد هذه الأيام، فإننا لا نشتري هاتفاً فحسب، بل أيضاً منظومة تقنية كاملة من الأجهزة التي يُتوقع أن تعمل جميعها معاً بسلاسة، مثل: السماعات اللاسلكية، والساعة الذكية، والحاسوب المحمول، والتلفاز، وجهاز تتبع اللياقة البدنية، وغيرها من الأجهزة التي تسهل عملنا واهتمامنا بصحتنا على مدار اليوم.

وتشير التقارير إلى أن الشخص العادي الآن يملك نحو 8 أجهزة متصلة، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 جهازاً متصلاً، وفقا لتقرير البيان الاماراتيه .

لذلك ركزت جوجل في تطوير نظام أندرويد 13 على إضافة الميزات الجديدة التي تسهل اتصال هاتفك بجميع أجهزتك، لتعمل كلها معاً بسلاسة من خلال منظومة تقنية متكاملة للأجهزة المتصلة، مما يسهل عملية نقل المحتوى وإنجاز المهام بسرعة، وفقا للعربية نت.

فيما يلي 6 طرق يساعد بها نظام أندرويد أجهزتك على العمل معاً بسلاسة:

1- الاتصال بالأجهزة القريبة بسرعة عبر ميزة Fast Pair

تسرع ميزة Fast Pair عملية الإعداد لإقران أجهزتك المفضلة عبر البلوتوث، مثل: سماعات الرأس. كما تتوافق هذه الميزة في هواتف أندرويد مع معيار المنزل الذكي Matter، حيث يمكنك توصيل الأجهزة المنزلية الذكية بجهاز غوغل هوم Google Home، والتطبيقات المفضلة لديك مباشرة من هاتفك.

2- إرسال الملفات عبر الأجهزة باستخدام ميزة المشاركة القريبة

أطلقت جوجل ميزة المشاركة القريبة Nearby Share لأول مرة عام 2020، لتوفير طريقة سريعة لمستخدمي نظام أندرويد لمشاركة المحتوى من أجهزتهم بسهولة وأمان سواء إرسال الملفات إلى جهاز آخر خاص بهم أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى أفراد العائلة والأصدقاء، أو إرسال المستندات إلى زملاء العمل.

وفي نهاية عام 2022، طورت جوجل ميزة المشاركة القريبة حيث يمكنك مشاركة الملفات بين أجهزتك عبر حساب غوغل تلقائياً، كما يمكنك ضبط إعدادات الخصوصية حتى لا تستقبل أشياء غير مرغوب فيها من الغرباء إذا تركت جهازك مرئياً للجميع، وغير ذلك الكثير.

والآن عندما ترغب في إرسال أي محتوى من هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد يمكنك استخدام ميزة المشاركة القريبة التي تبحث عن الأجهزة القريبة، ثم تختار تلقائياً أفضل بروتوكول للمشاركة السريعة والسهلة لاستخدامه بناء على ما ترسله

3- بث المحتوى من الهاتف إلى التلفاز باستخدام Chromecast

أطلقت جوجل جهاز Chromecast عام 2013 كوسيلة غير مكلفة لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت إلى جهاز التلفاز الخاص بك.

ومنذ ذلك الحين، طورت إمكانات الإرسال إلى المزيد من الأجهزة حتى تتمكن من نقل وسائل الترفيه والتطبيقات من هاتفك إلى التلفاز أو السماعة الذكية أو مكبرات الصوت.

ويمكنك أيضاً استخدام مساعد جوجل لنقل الوسائط بسهولة بين الأجهزة المتوافقة عبر الأوامر الصوتية.

4- إنجاز المزيد من المهام عبر ساعتك الذكية

تقدم غوغل نظام Wear OS لتشغيل الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وكل تحديث تقدم العديد من الميزات الجديدة التي من شأنها المساعدة في تحسين الأداء، وميزات تتبع الصحة، وزيادة الاعتماد على مساعد جوجل الصوتي، وغيرها.

وقد قدمت جوجل العديد من الميزات الجديدة في إصدار Wear OS 3 في عام 2021، التي يمكنك الاستفادة منها.

5- استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد في جهاز التلفاز

يمكنك استخدام تطبيق Google TV في هاتفك أو جهازك اللوحي لإقرانه بالتلفاز الذكي، وتشغيل الأفلام والعروض، أو تشغيل التلفاز أو إطفاؤه، أو تغيير مستوى الصوت، أو تفعيل مساعد غوغل، وكذلك التحكم في تشغيل الوسائط، وغير ذلك الكثير. وهكذا يمكنك تحويل هاتفك إلى جهاز تحكم عن بُعد.

6- البقاء على اتصال أثناء قيادة السيارة عبر Android Auto

طرحت جوجل منذ أيام قليلة أثناء مشاركتها في معرض 2023 CES تحديثاً جديداً لنظام أندرويد أوتو Android Auto – الذي يربط هواتف وأجهزة أندرويد بشاشة السيارة – يتضمن العديد من الميزات والتحديثات الجديدة التي تبقيك على اتصال أثناء القيادة بسهولة وأمان