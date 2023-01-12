شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سعت مايكروسوفت تغيير استراتيجيتها للهواتف المحمولة؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة مايكروسوفت على تغيير إستراتيجيتها الخاصة بالهواتف المحمولة وفقا لما تزعم مصادر Windows Central وقالت أن Microsoft قد ألغت شاشة مزدوجة Surface Duo 3 والتي كان من المقرر إطلاقها في أواخر هذا العام ، وستركز بدلاً من ذلك على هاتف قابل للطي "حقيقي إلا أن مواصفات الجهاز الجديد واسمه غير معروفين ، لكن سيكون له مفصل 180 درجة مع غطاء خارجي يشبه شاشة Vivo X Fold ، وفقا لتقرير engadget.

ووفقًا للمصادر ، تم "الانتهاء" من جهاز Surface Duo 3 الذي تم إلغاؤه، وكان من المفترض أن يعالج بعض عيوب سلفه بشاشات أضيق من الحافة إلى الحافة وشحن لاسلكي.

ولم يُقال إن Microsoft قد استقرت على نافذة إصدار للطوي ، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن يصل المنتج في عام 2023.

ويقول المطلعون المزعومون أيضًا إن Microsoft تخطط لتوسيع عروض هواتف Android، ويبدو أنه "يستكشف" عوامل الشكل الأخرى ، بما في ذلك النماذج الأولية للهواتف الذكية الأكثر تقليدية، كما ستوفر مبادرة برمجية ، "Perfect Together" ، تكاملاً أكثر إحكامًا بين هواتف Surface و Windows ، مثل روابط iPhone الوثيقة بجهاز Mac.

وكافحت سلسلة Surface Duo في السوق بين أسعارها المرتفعة (حتى 1500 دولار) والبرامج غير الموثوقة والأداء الذي غالبًا ما يتتبع أحدث إصدارات Android الرئيسية، وعلى الرغم من أن تصميم الشاشة المزدوجة قد قدم بعض ميزات المهام المتعددة الذكية ، إلا أنه كان من الصعب بيعها عندما كان المنافسون مثل خط Galaxy Z Fold من سامسونج أكثر قوة وجدارة بالثقة بشكل عام.

وسيضع هاتف Surface القابل للطي Microsoft في منافسة مباشرة أكثر مع علامات تجارية مثل Samsung و Vivo، و ليس هناك ما يضمن أنها ستبرز في مجال متنامٍ، وإذا كانت الشائعات المحورية حقيقية ، فإنها تشير أيضًا إلى أن Microsoft لا تزال ملتزمة بأجهزة Android - فهي لا تستسلم لمجرد فشل غزواتها الأولى في الحصول على قوة دفع.