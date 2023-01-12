شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف درجات حرارة الأرض وصلت لإيه والتقلبات المناخية في الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم عام 2022 الأرقام القياسية في درجات الحرارة، وفقًا للنتائج المقلقة من مراقب تغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، حيث كشفت بيانات من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) أن العام الماضي كان خامس أكثر الأعوام دفئًا على مستوى العالم، حيث كان في المتوسط 2.16 درجة فهرنهايت (1.2 درجة مئوية) أكثر دفئًا من متوسط ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900).

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في الوقت نفسه، كان صيف 2022 هو الصيف الأكثر سخونة في أوروبا على الإطلاق، حيث تميز بموجات الحر الشديدة والممتدة، خاصة في شمال وغرب القارة، وكان عام 2022 أيضًا العام الثامن على التوالي من درجات الحرارة العالمية التي تزيد عن 1.8 درجة فهرنهايت (1 درجة مئوية) فوق مستوى ما قبل الصناعة، علاوة على ذلك، كانت السنوات الثماني الماضية هي الأكثر دفئًا على مستوى العالم.

قالت سامانثا بورجيس ، نائبة مدير C3S: "كان عام 2022 عامًا آخر من التقلبات المناخية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا والعالم".

تقدم أحدث الملامح المناخية لعام 2022 من C3S دليلاً واضحًا على أن تجنب أسوأ العواقب سيتطلب من المجتمع تقليل انبعاثات الكربون بشكل عاجل والتكيف بسرعة مع المناخ المتغير.

لاحظ خبراء C3S أن العالم شهد العام الماضي خامس أكثر الأعوام دفئًا على الإطلاق "بفارق ضئيل جدًا"، مضيفين أن مجموعات البيانات الأخرى يمكن أن ترتبها بشكل مختلف.

استخدمت CS3 طريقة إعادة التحليل ERA5 الخاصة بها، والتي توفر بيانات كل ساعة عن مقاييس درجة حرارة الغلاف الجوي والأرض والبحر.

انعكس CS3 على الظواهر المناخية المتطرفة التي شهدها العالم، بما في ذلك هطول الأمطار والفيضانات التي حطمت الرقم القياسي في باكستان، والجفاف في الصين وانخفاض الجليد البحري بشكل غير عادي في القطب الجنوبي.

استمرت غازات الدفيئة في الارتفاع في عام 2022، وفقًا لبيانات من خدمة مراقبة الغلاف الجوي في كوبرنيكوس (CAMS)، والتي تعد أيضًا جزءًا من برنامج كوبرنيكوس وتتبع تكوين الغلاف الجوي، حيث ارتفعت تركيزات ثاني أكسيد الكربون (CO2) بنحو 2.1 جزء في المليون (ppm)، بينما ارتفعت تركيزات الميثان (CH4) ، وهو غاز دفيئة أكثر قوة ، بنحو 12 جزءًا في المليار (جزء في المليون).

نتج عن ذلك متوسط سنوي لعام 2022 يقارب 417 جزء في المليون لثاني أكسيد الكربون و1،894 جزء في المليون للميثان، وهي أعلى المستويات، وتغيرات التركيز هي نتيجة عوامل بشرية وطبيعية.