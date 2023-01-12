شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين إطلاقات الفضاء بشركات Virgin Orbit و SpaceX و Blue Origin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت شركة Virgin Orbit لضربة شديدة بخصوص طموحاتها الفضائية، بعد فشل صاروخ Virgin Orbit's LauncherOne، الذي استقل طائرة 747 جامبو معدلة خصيصًا من موقع نيوكواي، لمساعدته للوصول إلى المدار وفقد في النهاية، خاصة إنه كان أول إطلاق من الأراضى البريطانية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مشاريع الفضاء التابعة لـ Virgin Orbit لعمليات إطلاق فاشلة، وربما لن تكون الأخيرة، ولكن كيف يمكن مقارنة معدل نجاحها بأمثال SpaceX وBlue Origin؟

يكشف التحليل الذي أجرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن ريتشارد برانسون، مالك فيرجن يتتبع الملياردير المنافسين Elon Musk و Jeff Bezos عندما يتعلق الأمر بالنسبة المئوية لمعدل النجاح.

سجل برانسون نسبة 91.35%، بينما سجل ماسك 97.1% و بيزوس أكثر من 95.65%، فحققت شركة Virgin Orbit سبع عمليات إطلاق فاشلة و 74 مهمة ناجحة، مقارنة بستة فاشلة و201 مهمة ناجحة لـ SpaceX، وواحدة فاشلة و 22 ناجحة لـ 'Blue Origin.

ولكن بالنسبة لعدد الإطلاقات كما هو مذكور، فإن إيلون ماسك تفوق علي الشركتان، بفرق كبير، حيث تأتى شركته SpaceX فة مقدمة شركات الفضاء الكبرى.

ولعل حدث فشل برانسون صاحب Virgin Orbit الأكثر شهرة وكارثيًا في إطلاق الفضاء في عام 2014، عندما تحطمت مركبة SpaceShipTwo في صحراء موهافي بكاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل الطيار مايكل ألسبري وإصابة الطيار بيتر سيبولد بجروح خطيرة.

كانت المركبة تحلق في اختبار مأهول عندما اختبرت ما وصفته الشركة في ذلك الوقت بأنه "شذوذ خطير"، إنها واحدة من خمس إخفاقات في الإطلاق في تاريخ الشركة الممتد على مدى 19 عامًا، مقارنة بـ 70 مهمة ناجحة.