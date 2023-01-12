شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تستعد لمهمة Polaris Dawn وتضم أول سير تجارى فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المفترض أن يشهد هذا العام إطلاق مهمة SpaceX's Polaris Dawn، وهي متابعة لرحلة Inspiration4 الناجحة التي أرسلت أربعة مواطنين إلى مدار أرضي منخفض لمدة ثلاثة أيام في عام 2021.

وستنقل Polaris Dawn ، التي من المقرر إطلاقها في موعد لا يتجاوز شهر مارس، أربعة مواطنين - بما في ذلك جاريد إيزاكمان الذي قاد مهمة Inspiration4 - إلى الفضاء لمدة خمسة أيام على متن سفينة SpaceX Crew Dragon، بهدف مدار حوالي 435 ميلاً (700 كم) فوق الأرض، وسيكون الطاقم أبعد بكثير من محطة الفضاء الدولية ، التي تدور على ارتفاع حوالي 250 ميلاً (402 كم) فوق الأرض، وأعلى بكثير من 364 ميلاً (585 كم). ) وصل إليها طاقم Inspiration4، وفقا لتقرير engadget.

ويقول فريق المهمة على موقعه على الإنترنت: "إن بناء قاعدة على القمر ومدينة على سطح المريخ سيتطلب الآلاف من بدلات الفضاء" . "تطوير هذه البدلة وتنفيذ السير في الفضاء سيكونان خطوات مهمة نحو تصميم قابل للتطوير لبدلات الفضاء في المهام طويلة الأمد في المستقبل."

وفى خطوة أخرى ، سيختبر طاقم Polaris Dawn اتصالات Starlink القائمة على الليزر في الفضاء ، وهو تمرين يجب أن يوفر بيانات مفيدة لأنظمة الاتصالات الفضائية المستقبلية للرحلات إلى القمر والمريخ وأي مكان آخر يأخذنا استكشاف الفضاء في العقود القادمة.

وخلال المهمة ، سيجري طاقم Polaris Dawn أيضًا بحثًا علميًا يهدف إلى النهوض بصحة الإنسان على الأرض بالإضافة إلى فهمنا لصحة الإنسان أثناء الرحلات الفضائية المستقبلية الطويلة الأمد.

وستنضم آنا مينون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Shift4 Payments ، إلى Isaacman ، التي تعمل في SpaceX وتدير تطوير عمليات الطاقم وتعمل في التحكم في المهمة كمديرة للمهمة ومحاورة للطاقم، وشارك مينون هذا الأسبوع بعض الصور التي تم التقاطها خلال دراسة أخيرة لمخاطر مرض تخفيف الضغط شارك فيها الطاقم.

وتعمل عضوة الطاقم سارة جيليس أيضًا في SpaceX وهي مكلفة بالإشراف على برنامج تدريب رواد الفضاء التابع للشركة، وسينضم إلى هؤلاء الثلاثة سكوت بوتيت، وهو ضابط متقاعد في سلاح الجو الأمريكي خدم 20 عامًا في أدوار مختلفة شملت قيادة طائرة مقاتلة من طراز F-16.

وسيتم إطلاق Polaris Dawn من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا باستخدام صاروخ SpaceX Falcon 9، لم يتم الإعلان عن موعد محدد للبعثة بعد.