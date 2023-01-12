شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف الرحلات الجوية الأمريكية بعد انقطاع نظام المهام الجوية NOTAM.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران بإيقاف جميع الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة مؤقتًا حتى الساعة 9:30 صباحًا على الأقل بالتوقيت الشرقي أثناء استعادة نظام إشعار المهام الجوية (NOTAM)، وفقا لتقرير engadget.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أصدرت الوكالة إشعارًا من خلال استشاري مركز قيادة نظام مراقبة الحركة الجوية يفيد بأن نظام NOTAM الأمريكي قد فشل، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في تغريدة على تويتر، إلى جانب المعلومات التي تفيد بأنها كانت تعمل على إصلاح الانقطاع ، "تأثرت العمليات عبر نظام المجال الجوى الوطنى.

وفي تغريدات متابعة ، قالت الوكالة بينما تعود بعض وظائف النظام إلى الإنترنت، فإنه لا يزال يعمل على استعادة النظام بالكامل، وسيمنح إيقاف جميع الرحلات الداخلية وقتًا "للتحقق من سلامة معلومات الطيران والسلامة".

و أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في الأصل أنها ستوقف جميع الرحلات الداخلية مؤقتًا حتى الساعة 9 صباحًا ، لكن إشعارًا أحدث من الوكالة يقول إن التوقفات الأرضية ستستمر حتى الساعة 14:30 على الأقل من Zulu / UTC (9:30 .

ووفقًا لـ Simple Flying ، هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها نظام NOTAM الأمريكي، مما يؤثر على الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، وأبلغ الأشخاص عن رحلات جوية متأخرة منذ مساء يوم 10 يناير على الأقل .

وبناءً على نصيحة FAA فشل النظام في 2028Z أو 20:28 Zulu / UTC (3:28 مساءً بالتوقيت الشرقي)، تقول رويترز إن أكثر من 400 رحلة طيران داخل ومن وإلى الولايات المتحدة قد تأخرت بحلول الساعة 5:31 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم 11 يناير.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أيضًا نصيحة استشارية جديدة تعلن عن التوقف الأرضي على مستوى البلاد وتعد بمزيد من الاتصالات بمجرد اكتمال استعادة النظام.

ومن غير الواضح ما إذا كانت إدارة الطيران الفيدرالية ستكون قادرة على معالجة المشكلة بالكامل بحلول الساعة 9 صباحًا، و كما تلاحظ المؤسسة الإخبارية ، يحتوي NOTAM على معلومات ضرورية لموظفي الرحلة، ويمكن أن تحتوي بعض NOTAMs للرحلات الدولية طويلة المدى على ما يصل إلى 200 صفحة وتتضمن تفاصيل مثل إغلاق المدارج وعقبات البناء على ارتفاعات منخفضة.