تغييرات جوهرية على التصميم والكاميرا.. تسريبات تكشف الجديد في هاتف "آيفون 15"

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت العديد من التقارير عن أبرز التسريبات الجديدة بشأن مواصفات هواتف "iPhone 15" التي ستطرحها آبل في سبتمبر المقبل، والتي ستشمل تغييرات جوهرية على التصميم والذاكرة والشحن، كما ستتضمن ترقيات كبيرة على الكاميرا الأساسية بميزة قوية.

وأشارت التسريبات إلى أن سلسلة آيفون 15، ستأتي بتصميم مشابه لآيفون 14، خصوصا الحواف المنحنية والإطار العريض، لكنها ستتميز بشكل الفتحة التي تظهر منها الكاميرات الأمامية على الشاشة، إذ ستكون أصغر وغير متصلة بحافة الإطار العلوي للجهاز.

ومن المرجح أن يحصل آيفون 15 على شاشات Liquid Retina XDR mini-LED بمعدل سطوع 1600 شمعة، بمقاس 6.1 بوصة، أما هواتف iPhone 15 Max، وiPhone 15 Pro Max فستزود بشاشات بمقاس 6.7 بوصة.

وستعمل الأجهزة الجديدة بمعالجات Apple A17 Bionic الحديثة، مع ذاكرة داخلية تتراوح بين 256 جيجا و2 تيرابايت، أما بطارياتها فستتراوح سعتها بين 3200 و4000 ميلي أمبير.

وستحصل هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Max على كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (12+12) ميجابكسل بمستشعر LiDAR، أما هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max فستزود بكاميرات ثلاثية العدسة بدقة (48+12+12) ميجابيكسل، ومجهزة بمستشعر LiDAR أيضا.

وفي سياق متصل، نقل موقع MacRumors عن المحلل في "هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز"، جيف بو، بأن "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، سيأتيان بهيكل تيتانيوم يدمج أزرارا صلبة، ومعالج "سنابدراغون إكس 70"، وذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلا عن منفذ "يو إس بي" من النوع "سي".

وبالنسبة للتسريبات الخاصة بالطرازين "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، فإن أبرز ترقية ستكون الكاميرا الأساسية التي ستكون بدقة 48 ميغابكسل.

كذلك سيدمج الهاتف مستشعر تصوير ثلاثي متطور، وهي ميزة قوية نظرا لتكلفته مقارنة بمستشعرات 12 ميغابكسل التي كانت "أبل" تستخدمها.

ومن التحديثات في "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، اعتماد منفذ "يو إس بي" من النوع "سي"، وفقما نقل موقع مجلة "فوربس".