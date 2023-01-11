شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن مجموعة جديدة من المميزات الذكية فى أجهزة Bespoke المنزلية فى معرض الإلكترونيات الإستهلاكية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن أحدث التقنيات التى تم إضافتها إلى المجموعة الرئيسية من الأجهزة المنزلية Bespoke على هامش فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES®️ 2023، حيث تم تصميم تلك الأجهزة لتلبية الطلب المتزايد على إمكانية التحكم فى خصائص الأجهزة وتوفير مستوى أعلى من الاتصال الذكي، الذى يمكّن المستخدمين من أن يكونوا أكثر تواصلاً فى منزلهم خاصة مع أجهزة المطبخ، وتشمل تلك الإضافات شاشة + ™️ Family Hub بحجم 32 بوصة فى ثلاجة ™️ Bespoke Flex ذات الأبواب الأربعة لعرض مقاطع الفيديو والبرامج التليفزيونية، وأنظمة الطهى الذكية والاحترافية فى أفران Bespoke AI™️، والتى تحسن إعداد الوجبات، ليكون المطبخ المدعوم بأجهزة سامسونج مساحة أكثر ذكاءً وتنوعًا وتفاعلاً من أى وقت مضى.

قال السيد جونهوا لي، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس فريق خدمة عملاء الأجهزة الرقمية بسامسونج إليكترونيكس: "نواصل فى معرض CES 2023 عرض نجاح مجموعة أجهزة Bespoke الخاصة بنا، من خلال تقديم ثلاجات وأجهزة مدمجة جديدة تمنح المستخدمين المزيد من الطرق للتعبير عن احتياجاتهم الأساسية فى المطبخ ، ويتمثل هدفنا فى زيادة الإمكانيات الفريدة التى يتمتع بها العملاء إلى أقصى حد من خلال ضبط خصائص الأجهزة بالطريقة التى يفضلونها لزيادة الإنتاجية فى مطابخهم، مع ميزات جديدة معززة فى كل الأجهزة، بدءًا من الشاشات الكبيرة سريعة الاستجابة فى ثلاجتنا إلى أنماط الطهى التى تعمل بالذكاء الاصطناعى فى الأفران، وتتجاوز هذه الميزات والمنتجات مجرد مساعدة المستخدمين فى المطبخ، علاوة على ذلك تعمل هذه الأجهزة الجديدة بسلاسة مع تطبيق SmartThings لتحقيق راحة وتوفير لا مثيل لهما فى المنزل".

شاشة أكبر واتصال أكثر فعالية مع شاشة Family HubTM+ فى ثلاجة Bespoke FlexTM ذات الأبواب الأربعة

تدمج ثلاجة Bespoke FlexTM الجديدة ذات الأبواب الأربعة بين مميزات Family Hub™️+ وتصميم ثلاجات Bespoke ذات الأبواب الأربعة الفريد، لتقدم سلسلة متطورة من الاتصال والترفيه الشامل من خلال شاشة كبيرة وتصميم مدهش.

وتنفرد ثلاجة Bespoke FlexTM بالمميزات الديناميكية لشاشة Family Hub™️+ من نوع FHD بحجم 32 بوصة بدون حواف، والتى تزيد مرتين تقريبًا عن تلك الموجودة فى السلسلة السابقة من الثلاجات. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الشاشة الجديدة الأكبر حجمًا للمستخدمين بتجربة خدمات تطبيق SmartThings بسهولة، وذلك عن طريق مراقبة أجهزتهم المنزلية المتصلة والتحكم فيها.

كما تتميز الثلاجة أيضًا بنظام Family Hub المدمج الجديد، حيث يقدم Samsung TV Plus الآن أكثر من 190 قناة مجانية، بينما يعمل برنامج Google Photo المحسن على جعل مشاركة الصور وعرضها أكثر سهولة، وبفضل مساحة الشاشة الكبيرة وميزة صورة فى صورة (PIP)الجديدة من Samsung TV Plus، يمكن للمستخدمين متابعة برامجهم التلفزيونية المفضلة أثناء التحقق من حالة أجهزة المطبخ الأخرى ومراقبتها.

من المقرر إطلاق ثلاجة Bespoke FlexTM الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا فى النصف الأول من عام 2023، كما سيتم تحديث برنامج Family Hub فى جميع الأسواق التى تُباع فيها ثلاجات من مجموعة Family Hub™️ خلال العام الجاري، ويشمل ذلك كوريا والولايات المتحدة وشرق وغرب آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

المزيد من المميزات والخصائص الرائعة فى ثلاجات Bespoke المصممة جنبًا إلى جنب أو الثلاجات ذات الفريزر العلوي

تماشيًا مع الشكل الجمالى المميز لثلاجات Bespoke، تتميز الثلاجة المكونة من قطعتين بجانب بعضهما بتصميم مسطح رقيق، مع لوحة أمامية يمكن ضبط خصائصها، ومتوفرة بتصميم زجاجى وتصميم من ستانلس ستيل المقاوم للصدأ، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة كبيرة من ألوان وتصميمات الأبواب لتتلاءم ثلاجتهم مع ديكور المطبخ، ويكتمل التصميم الأنيق للثلاجة بالباب الذى يفتح تلقائيًا عند استشعار وجود شخص بجانبه، مع مقبض بتصميم انسيابى وفتح سهل من خلال نقرة بسيط على الباب.

تتميز الثلاجة من الداخل بأحدث تقنيات تخزين الأطعمة والتبريد، وتوفر خاصية Beverage Center™️ الداخلية وصولاً سهلاً إلى موزع المياه وخاصية تعبئة المياه تلقائيًا المزودة بمصفاة، مما يوفر مياه باردة أو ذات نكهة طبيعية فى أى وقت، وفى الوقت نفسه، فإن صانع الثلج الثنائى التلقائى Dual Auto Ice Maker جاهز دائمًا لتبريد المشروبات من خلال مكعبات الثلج العادية أو صغيرة الحجم Ice Bites™️.

مثل الثلاجة المصممة جنبًا إلى جنب، تتوفر ثلاجة Bespoke ذات الفريزر العلوى بألوان مميزة تمتزج بسلاسة مع التصميمات الداخلية للمطبخ المعاصر، فى داخل الثلاجة، تحافظ تقنيتى Optimal Fresh Zone+ و Active Fresh Filter على الطعام طازجًا لفترة طويلة، بينما تقضى على 99.99٪ من البكتيريا، ويمكن أيضًا لمستخدمى ثلاجة Bespoke بنوعيها الاستمتاع بتوفير إضافى للطاقة من خلال تقنية AI Energy Mode فى تطبيقSmartThings ، وتعمل تلك التقنية على ضبط سرعة الجهاز الضاغط وتكرار دورة تذويب الجليد، وذلك بناءً على نمط استخدام الثلاجة وما يحيط بها، مما يساعد على توفير المال وتقليل انبعاثات الكربون.

قم بإعداد وجبات صحية مثل طاه محترف مع فرن Bespoke AI™️

يجعل فرن Bespoke AI™️ تحضير الطعام أمرًا سهلاً، حيث يجمع بين الذكاء الاصطناعى وتقنيات الطهى المبتكرة لإنتاج وجبات لذيذة تلبى احتياجات المستخدمين الغذائية المفضلة لديهم، حيث تعمل تقنية AI Pro Cooking على تحسين إعدادات الطهى أثناء مراقبة الطعام، وبالتالى يمكنك ضبط الفرن عند طهى وجبات معروفة لتحديد وضع الطهى ودرجة الحرارة والوقت المخصص له، وسترسل التقنية إشعارات تحذير للمستخدمين لمنع احتراق الطعام، وباستخدام كاميرا داخلية وذكاء اصطناعى بحيث يسمح لتقنية Sense Inside – وهى أول إمكانية ذكاء اصطناعى من نوعها للتعرف على الطعام والكشف عن الحروق فى جهاز منزلى ذكي.

وبالتالى إذا كان المستخدمون يقومون بعمل وصفات صحية جديدة أو يتطلعون إلى عمل وصفات يومية بشكل محترف فى المنزل، فإن فرن Bespoke AI™️ يجعل أوقات الهى أكثر دقة، حيث يتيح التكامـل أيضاً مع تطبيقات SmartThings Cooking وSamsung Health للفرن تحليل نتائج تمارين المستخدمين وأهداف النظام الغذائى الذى يتبعونه للتوصية باختيارات الوجبات بناءً على المكونات الموجودة فى المنزل.

كما يتداخل تصميم فرن Bespoke AI ™️ الأنيق والبسيط مع سهولة الاستخدام، حيث أن تقنية فتح الباب تعمل بالدفع المريح فضلاً عن المقبض التقليدى للحصول على مظهر أكثر بساطة وانسيابية، ويتوفر فرن Bespoke AI ™️بخمسة تصميمات أنيقة وعصرية، وهو متوافر حاليًا فى أسواق أوروبا، وسيتم إطلاقه فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الربع الثالث من عام 2023. وتنقل أجهزة Bespoke المنزلية الحديثة من سامسونج المطبخ الذكى إلى مستوى أكثر راحة ورفاهية، من خلال توفير تجارب طهى أكثر سهولة بالإضافة إلى إمكانية توفير الطاقة.