تطبيق Waze أفضل تطبيق خرائط على الجوال

الكثير منا في عصرنا هذا يلجأ للهاتف المحمول في الوصول إلى وجهة معينة أو مكان محدد، ولكن بالطرق التقليدية والوسائل القديمة التي أصبحت غير دقيقة في وصف العنوان او اظهار الازدحام الموجود بالمنطقة المراد الوصول إليها.

لذلك قام تطبيق Waze بتسهيل كل هذا عن طريق الاضافات و التعديلات التي حدثت مؤخرا للتطبيق التي تتلخص في اظهار ازدحام الطريق و مساعدتك في قطع طريق آخر أقل ازدحاما و يجعلك تصل لوجهتك بشكل أسرع وأدق من خلال السماح تطبيق بمعرفة مكانك بالتحديد عن طريق فتح ال GPS.

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مميزات تطبيق Waze:

يتيح لك التطبيق خاصية معرفة اماكن الازدحام الشديد من خلال تحديد وجهتك المراد الوصول إليها.

يرشدك إلى الطريق المختصر للمكان أو الطريق الأقل ازدحامًا من الطريق الرئيسي.

يحتوي علي خاصية صوتية دقيقة جدا تساعدك في إرشادك للطريق الصحيح دون الحاجة للنظر إلى هاتفك المحمول باستمرار و ذلك حفاظا على سلامتك و منعا لأي حوادث يمكن أن تتعرض لها عند نظرك كثيرا للهاتف.

يوفر لك التطبيق مساحة كبيرة في ذاكرة هاتفك المحمول لصغر حجمه الذي لا يشغل حيز كبير من ذاكرة التخزين الداخلية الخاصة بك.

كما يُساعدك التطبيق في معرفة كافة نقاط التفتيش المرورية والرادارات، كل ذلك عن طريق المستخدمين وإرسال كافة التنبيهات لكافة مستخدمي التطبيق.

من أهم مايميز التطبيق هو أنه لا يستنزف بطارية هاتفك بسرعة كبيرة وهذا يساعدك في الوصول إلى وجهتك بأمان.

كما لا يحتوي تطبيق Waze على الإعلان المزعجة التي من الممكن تشتيتك أثناء القيادة، لذا فهو يحافظ فقط على إنهاء رحلتك بسلامة وفي وقت قياسي.

لتحميل تطبيق Waze أفضل تطبيق خرائط

السعر: Free

السعر: Free

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كيفية استخدام تطبيق Waze:

بعد الإنتهاء من التحميل على هاتفك سواء أندرويد أو أيفون قم بفتح التطبيق على وجه السرعة.

عند الفتح يطلب منك البرنامج تفعيل الموقع حتي يتمكن من تحديد موقعك بسهولة.

بعد ذلك يقوم التطبيق بطلب تسجيل الدخول login عن طريق العديد من الطُرق منها التسجيل بحساب جوجل الخاص بك كمستخدم.

بعد الإنتهاء من تسجيل الدخول يقوم التطبيق بعرض واجهة التطبيق الرئيسية، والتي تحتوي على العديد من الأيقونات الهامة منها أيقونة “my waze” قم بالضغط عليها.

ومنها ستقوم بعرض قائمة منبثقة من الجانب بها مستطيل بحث تحت مسمي “where to”، وهو الذي من خلاله تحديد وجهتك المُقبلة بسهولة.

بعد كتابة وجهتك المُقبلة قم بالضغط على خيار “Go” ومنها سيقوم التطبيق مباشرًا بتوجيهك بشكل صحيح إلى وجهتك المُقبله دون مواجهة أي مشاكل.

مقارنة سريعة بين تطبيق google maps و تطبيق Waze:

بالطبع أنك تستخدم أحد تلك التطبيقات وتُريد أن تستغل ما هو مميز داخل كل تطبيق بالإضافة إلى أنك تُريد معرفة الفرق بينهم لذا سنقوم بعرض بعض النقاط البسيطة والتي من خلالها يمكنك تحديد أي من التطبيقات ستستخدمها في المُستقبل.

ونحن نعلم أنه من الصعب الإختيار بين تطبيق google maps و تطبيق Waze وذلك لتشابههم في الكثير من الأمور أهمها أنهم تحت ظل شركة جوجل وهي الشركة الأم، ولكن هناك العديد من الإختلافات التي سنقوم بعرضها ومقارنتها مع بعضهم البعص.

أولاً: من حيث مساحة التطبيق.

يأتي تطبيق Waze بحجم يصل إلى 78 ميجا بايت وهذا مناسب للكثير من المستخدمين بينما تطبيق google maps يأتي بسعة 129 ميجا بايت، لذا فيستخدم الكثير من المستخدمين تطبيق ويز وذلك لعدم أخذ مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف الداخلية.

ثانيًا: من حيث التنقل وسرعة الوصول.

يمنحك تطبيق google maps التنقل والسير عبر الطُرق الرئيسية والممهدة أكثر من إهتمامه بسرعة الوصول، بينما تطبيق Waze عكس ذلك أثناء التنقل حيث يقوم بتحديد أسرع الطُرق الممكنة حتى تتمكن من الوصول إلى النقطة المحددة.

بالإضافة إلى أن تطبيق google maps لا يسمح لك بتغيير المسار المحدد في الوصول إلى وجهتك حتي في حالة الإزدحام، بينما تطبيق Waze بقوم بتبديل المسار على الفور بصور تلقائية عند التعرض للإزدحام.

ثالثًا: من حيث الإعلانات وواجهة الإستخدام.

على الرغم من أن الشركة المالكة لكلا التطبيقان ولكنهما يختلفان تمامًا من ناحية التصميم وواجهة الإستخدام حيث يأتي تطبيق google maps بتصميم يأخذ الطابع الرسمي والجاد أكثر، بينما تطبيق Waze يأتي بتصميم كرتوني على الأغلب، وهذا رأي الكثير من مستخدمي التطبيق.

بينما من ناحية الإعلانات التي يتم عرضها أثناء الإستخدام فبتجربتي مع تطبيق Waze يُسعدني أن أقولك لك أنني لم أتعرض على الإطلاق لأي إعلان أثناء إستخدامي، ولكن هناك أقاويل تقول أنه يُظهر بعض الإعلانات عن التوقف عن السير ولكن تحتفي تلقائيًا عند السير مرة أخري.