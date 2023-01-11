شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple ستبدأ فى استخدام شاشات العرض الداخلية لـApple Watch بحلول عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستبدأ Apple في استبدال شاشات أجهزتها المحمولة بتقنية الشاشة الداخلية في أقرب وقت من العام المقبل، وفقًا لـBloomberg، و يقال إن عملاق التكنولوجيا سيبدأ بأحدث ساعات Apple في أواخر عام 2024 وسيتبادل شاشات OLED الحالية للأجهزة بتقنية microLED الخاصة به.

وتقول بلومبرج إن تقنية العرض المحلية من Apple ستشق طريقها أيضًا إلى أجهزتها الأخرى، بما في ذلك iPhone الشاشة الجديدة أكثر إشراقًا مع ألوان أكثر حيوية وستجعلها تبدو كما لو كانت واجهات مراقبة ومحتويات أخرى مطلية فوق الزجاج، بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤيتها بشكل أفضل بزاوية، وفقاً لموقع engadget.

أبلغ المنشور لأول مرة عن جهود Apple لتطوير طريقة العرض الخاصة بها في عام 2018، على ما يبدو ، كانت Apple تعمل في الأصل على تقديم تقنيتها في عام 2020، ولكن أعاقتها التكاليف والتحديات التقنية المرتبطة بالتطوير، وهذه المخاوف نفسها منعت أيضًا الشركة من تضمين شاشات أكبر في خططها ودفعتها إلى التركيز على جعل الساعة أول جهاز بشاشتها الداخلية.

على الرغم من التأخير والتأخيرات المستقبلية المحتملة، قد تؤجل Apple ظهور الشاشة لأول مرة إلى عام 2025، كما قالت مصادر بلومبرج، تعد التكنولوجيا أحد أهم مشاريع الشركة، ويقال إن عملاق التكنولوجيا قد أنفق عدة مليارات من الدولارات على تطويره ويقوم بالفعل باختبار الشاشة الجديدة على تحديث لـ Apple Watch Urtla إنها أيضًا تختبر تصنيع الشاشات في منشأتها في سانتا كلارا، كاليفورنيا، على الرغم من أنها قد تستعين في النهاية بمصادر خارجية لإنتاجها الضخم.

كما لاحظت بلومبرج، فإن تحول شركة آبل إلى شاشات العرض الخاصة بها قد يكون بمثابة ضربة كبيرة لمورديها، ولكن ربما كانت الشركات المصنعة تستعد لذلك منذ بعض الوقت، وليس سراً أن شركة آبل تعمل على تطوير مكوناتها الخاصة في محاولة لتقليل الاعتماد على شركات الطرف الثالث، وكانت قد انتقلت سابقًا بعيدًا عن معالجات Intel إلى شرائحها الخاصة لأجهزة كمبيوتر Mac ويقال إنها تخطط لاستخدام شرائحها اللاسلكية الخاصة في أجهزة iPhone بحلول عام 2025.