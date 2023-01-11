تسريبات حول الموعد الرسمي للإعلان عن سلسلة Vivo X90

نعلم أن شركة فيفو كشفت عن سلسلة هواتف Vivo X90 داخل الصين في شهر نوفمبر من عام 2022، ولكن لم يتم الإعلان عن توافر تلك السلسلة عاليمًا لذا جئنا لكم اليوم للكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن سلسلة Vivo X90 الذي يظهر لأول مرة في يوم 31 يناير المُقبل.

وتتكون سلسلة هواتف Vivo X90 من ثلاثة هواتف مميزة وهم Vivo X90 وهاتف Vivo X90 Pro وهاتف Vivo X90 Pro plus، حيث يُعد هاتف Vivo X90 Pro plus هو المميز والأكثر إثارة بين سلسلة X90 بشكل عام حيث يأتي بعدة مواصفات مميزة سنقوم بعرضها لكم خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف Vivo X90 Pro plus

المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو نظام التشغيل Android 13 / Funtouch الشاشة بحجم 6.78 بوصة من نوع LTPO4 AMOLED بدقة 1440×3200 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، تدعم 1 مليار لون بسطوع 1800 شمعة. الذاكرة الداخلية بحجم 256GB أو 512GB ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 12GB الكاميرا الخلفية الخلفية رباعية الأساسية بدقة 50.3 ميجا بكسل الثانية بدقة 64 ميجا بكسل الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل الرابعة بدقة 48 ميا بكسل الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل حجم البطارية وسرعة الشحن بسعة 4700 مللي أمبير / بسرعة شحن 80 واط الأبعاد والوزن يأتي بأبعاد 164.4 × 75.3 × 9.7 مم / بوزن 221 جرام