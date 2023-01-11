شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاغات عن أعطال فى عمل "انستجرام" فى عدد من بلدان العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار موقع Downdetector إلى ظهور أعطال في عمل "إنستجرام" في عدد من بلدان العالم صباح اليوم الأربعاء، حسبما نقلت RT.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن الشكاوى على مشكلات عمل "إنستغرام" بدأت بالظهور صباح اليوم حوالي الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، وظهرت المشكلات في عمل التطبيق بشكل رئيسي لدى المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

ووفقا لـ Downdetector فإن غالبية المستخدمين في البلدان المذكورة اشتكوا من مشكلات في عمل تطبيق "إنستجرام" على الأجهزة الذكية، كما اشتكى بعض المستخدمين من وجود مشكلات في موقع الويب الخاص بـ"إنستغرام" على الإنترنت.

وكان مستخدموا "إنستغرام" قد اشتكوا في 28 ديسمبر الفائت أيضا من وجود مشكلات في عمل هذه الشبكة للتواصل الاجتماعي، وأشاروا حينها إلى أعطال ارتبطت بتطبيق الشبكة، ومشكلات في عمل خوادمها.