شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى أسعار البيتكوين بنسبة 0.59% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين التعاملات اليوم بمكاسب طفيفة بنسبة 0.59 %، بينما كان الربح طفيفًا، تمكنت البيتكوين من الاحتفاظ بنقطة سعرها المرتفعة مؤخرًا، يبلغ سعر أقدم أصل تشفير حاليًا 17385 دولارًا، وارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 195 دولارًا في الـ24 ساعة الماضية، ومع ذلك، فإن الرسوم البيانية الإجمالية لأسعار العملات المشفرة تعكس اللون الأحمر بجانب مجموعة من العملات المشفرة.

واختلف إيثر مساره عن البيتكوين، حيث انخفضت قيمة إيثر بنسبة 0.23 % ليصل سعرها إلى 1،327 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

وارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 0.75 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 855.68 مليار دولار، وفقًا لما أظهرته CoinMarketCap.

والجدير بالذكر أنه في الأيام العشرة الأولى من عام 2023، ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بمقدار 55 مليار دولار.

بينما من المتوقع أن يشهد عام 2023 قيام العديد من الدول بتطبيق قوانين التشفير الخاصة بها، فقد قررت دولة نيبال الواقعة بين الصين والهند، اتخاذ طريق مختلف معًا.

وجه منظم الاتصالات في نيبال، هذا الأسبوع، تعليمات إلى جميع مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) لإزالة جميع منصات تداول العملات المشفرة من العمل هناك، وقد تعرض مقدمو خدمات الإنترنت الذين لا يمتثلون للتوجيهات للتهديد بإجراءات قانونية خطيرة.