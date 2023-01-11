شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يعمل أول محامى آلى وأية قضايا يترافع فيها بالمحكمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي للروبوتات بترجمة النصوص وإنشاء الأعمال الفنية وحتى كتابة المقالات، والآن أصبحت على استعداد للدفاع عنك في المحكمة، فتخطط شركة شركة DoNotPay، لإطلاق أول محامي آلى في العالم، للنظر في قضيتين بشأن مخالفات السرعة في المحكمة الشهر المقبل.

وفقا لما ذكره موقع " usatoday"، سيتم الاستعانة بالمحامى الآلى من خلال تعليمات الذكاء الاصطناعى للمتهمين بكيفية الرد على القضاة المعينين، فبحسب مبتكرين التقنية، يشبه القانون الكود واللغة مجتمعين، لذا فهي حالة الاستخدام المثالية للذكاء الاصطناعي.



كيف يعمل محامى DoNotPay الآلى؟ كيف يعمل محامى DoNotPay الآلى؟ تتمثل خطة DoNotPay فى جعل المدعى عليهم يرتدون سماعة أذن مزودة باتصال Bluetooth في قاعة المحكمة، ومن المحتمل أن تكون AirPod أو جهاز السمع، مع تعليمات الذكاء الاصطناعي حول ما سيقوله في آذان المتهمين.

سيناقش أحد المدعى عليهم قضيتهم شخصيًا، والآخر على Zoom، وتفكر شركة DoNotPay أيضًا في تولي قضية ثالثة تتعلق بالإخلاء.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي في المحكمة، ويحتفظ روبوت DoNotPay بالتواريخ والمواقع الدقيقة لجلسات الاستماع.



تجربة المحامى الآلى الأولى تجربة المحامى الآلى الأولى هناك مخاطر لكونك أول من يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المحكمة، لكن شركة DoNotPay وافقت على تغطية أي غرامات وسيتم تعويض المدعى عليهم مقابل المشاركة في التجربة.

وفي حين أن القضايا الابتدائية للذكاء الاصطناعى من المقرر أن تبدأ في فبراير، قد يكون هناك المزيد في المستقبل، وستدفع DoNotPay حينها لأي شخص لديه قضية قادمة في المحكمة العليا الأمريكية مليون دولار لارتداء AirPods والسماح لمحامي آلى بالمناقشة في القضية.