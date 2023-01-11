شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى يتنبأ بالجريمة خلال ثلاث سنوات من إطلاق سراح السجين المشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور الخبراء ذكاء اصطناعي يمكنه التنبؤ بأي اعتقال في غضون ثلاث سنوات من إطلاق سراح سجين مقابل إطلاق سراح مشروط، حيث تم تصميم التعلم الآلي لتحديد مخاطر الإفراج عن السجين مبكرًا من خلال تحليل 91 متغيرًا، بما في ذلك العمر والعرق والاعتقالات السابقة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدم علماء من جامعة كاليفورنيا، بيانات أكثر من 19000 نزيل مقرر مع مجلس ولاية نيويورك للإفراج المشروط من 2012 إلى 2015.

تُظهر وثائق المحكمة إطلاق سراح 4168 شخصًا، لكن منظمة الذكاء الاصطناعى قررت أن المجلس كان بإمكانه إطلاق سراح ضعف السجناء دون زيادة معدل الاعتقال اللاحق.

وجدت خوارزمية التعلم الآلي أن المخاطر المتوقعة لأولئك الذين تم رفض الإفراج المشروط لهم، والذين تم إطلاق سراحهم متشابهة جدًا.

قالت هانا لاكوير، الأستاذة المساعدة في قسم طب الطوارئ والمؤلفة الرئيسية للدراسة، في بيان: "نحن نقدر بشكل متحفظ أن المجلس كان بإمكانه مضاعفة معدل الإفراج دون زيادة معدل الاعتقال الإجمالي أو الجناية العنيفة، وكان بإمكانهم تحقيق هذه المكاسب مع القضاء في الوقت نفسه على الفوارق العرقية في معدلات الإفراج".

كان هناك ما مجموعه 19713 شخصًا عقدوا جلسات استماع مشروط من عام 2012 حتى عام 2015، وخلال هذه السنوات، تم الإفراج المشروط عن 4،561 فردًا، ورُفض 16،068 مرة أو أكثر، لكن جنبًا إلى جنب مع الأخذ في الاعتبار عوامل العمر والعرق، نظر الذكاء الاصطناعى أيضًا في جرائم محددة، مثل تلك المتعلقة بالقصر والمخدرات وجرائم الكراهية والسرقة، وتم تزويده بمعلومات تتعلق بتاريخ الاعتقال، وتنبأ بمعدلات ارتكاب جريمة في حال الافراج المشروط.

وفي حين استخدم طاقم الإفراج المشروط البشري التحليل الإحصائي لعقود من الزمن لتحديد ما إذا كان يجب إطلاق سراح نزيل، فإن هذه التكنولوجيا قادرة على النظر بسرعة في كل متغير يمكن "معرفته" على وجه اليقين.