شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إصلاح نفاد طاقة سماعة الـ AirPod بشكل أسرع من الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن تكون سماعة AirPods الخاصة بك متطابقة بشكل أساسي، فهي تشتمل على نفس البطارية تمامًا في كل سماعة أذن، فلا ينبغي أن تستنزف بطارياتها بمعدلات مختلفة، وعادةً ما تكون بطارية كل سماعة أذن متماثلة تقريبًا في كل أذن طوال الوقت، ولكن في بعض الحالات، قد تجد أن إحدى سماعات AirPod نفدت طاقتها قبل الأخرى بكثير.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، هناك عدد من الأسباب وراء حدوث ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع هذا من الحدوث.





تخصيص سماعة أذن واحدة لاستخدام Siri

يمكنك ضبط إعدادات AirPods الخاصة بك لتعمل السماعات معا عند استخدام Siri.

1. ابدأ بوضع AirPods.

2. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.

3. اضغط على بلوتوث.

4. ابحث عن AirPods واضغط على i على اليمين.

5. اضبط وظائف اليسار واليمين في قسم Double-Tap On AirPod.





مشكلة نظافة منفذ الشحن

قد لا يتم شحن أحد أجهزة AirPods بشكل صحيح، لأن منفذ الشحن متسخ سواء على AirPod نفسه أو في الجزء السفلي من علبة الشحن، مما يمنعه من الشحن بشكل صحيح، ولإصلاح ذلك، قم بتنظيف AirPods الخاص بك جيدًا وبعناية.