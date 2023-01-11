شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إصلاح نفاد طاقة سماعة الـ AirPod بشكل أسرع من الأخرى والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "business insider"، هناك عدد من الأسباب وراء حدوث ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع هذا من الحدوث.
تخصيص سماعة أذن واحدة لاستخدام Siri
يمكنك ضبط إعدادات AirPods الخاصة بك لتعمل السماعات معا عند استخدام Siri.
1. ابدأ بوضع AirPods.
3. اضغط على بلوتوث.
4. ابحث عن AirPods واضغط على i على اليمين.
5. اضبط وظائف اليسار واليمين في قسم Double-Tap On AirPod.
مشكلة نظافة منفذ الشحن
قد لا يتم شحن أحد أجهزة AirPods بشكل صحيح، لأن منفذ الشحن متسخ سواء على AirPod نفسه أو في الجزء السفلي من علبة الشحن، مما يمنعه من الشحن بشكل صحيح، ولإصلاح ذلك، قم بتنظيف AirPods الخاص بك جيدًا وبعناية.
مشكلة بعلبة AirPods
قد تكون سماعة AirPod جيدة، لكنها لا تحصل على شحن كافٍ لأن جانبها من علبة الشحن تالف، كل ما عليك فعله في هذه الحالة هو الاتصال بدعم Apple وتحديد موعد الإصلاح أو الاستبدال.