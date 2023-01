شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لعقد مؤتمرها لمنصة Xbox فى 25 يناير.. تعرف على أبرز المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر أن مايكروسوفت تستضيف حدثًا في 25 يناير وقد توفر معلومات عن تشكيلة ألعاب Xbox لهذا العام، بما في ذلك Redfall و Starfield، لكن من الممكن أن يتغير تاريخ الحدث.





نقلاً عن "مجموعة متنوعة من المصادر المطلعة على خطط مايكروسوفت"، أفاد Windows Central أن مايكروسوفت تستعد لعقد الحدث Developer_Direct وقد يكون جزءًا من مبادرة جديدة من مايكروسوفت وXbox تهدف إلى تقديم معلومات عن الألعاب القادمة.

وقد تم تحديد موعد مايكروسوفت Developer_Direct في 25 يناير الساعة 12 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ على قنوات Xbox الرسمية على Twitch وYouTube، ومن المتوقع أيضًا أن يتم استضافة العرض من قبل كل من Xbox وBethesda وسيعرضان العديد من الألعاب خلال هذا المعرض.





مجموعة ألعاب مايكروسوفت Xbox لعام 2023أعلن العديد من ناشري ومطوري الألعاب عن أسماء الألعاب التي سيتم إطلاقها في عام 2023 على أجهزة Xbox و Game Pass و Game Pass لأجهزة الكمبيوتر، و تتضمن هذه الألعاب One Piece: Odyssey و Dead Space و Deliver Us Mars و Hogwarts Legacy و Atomic Heart و Skull and Bones و Star Wars Jedi: Survivor و Suicide Squad: Kill the Justice League و Street Fighter 6 و Diablo IV و Redfall و The Lord من الحلقات: Gollum و Starfield و Forza Motorsport و Star Wars: Eclipse ، من بين آخرين.