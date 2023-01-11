شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نسخة تجريبية من أندرويد 13 QPR2 beta 2 لتطبيق جوجل بيكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت جوجل أول إصدار تجريبي من أندرويد 13 QPR2 (الإصدار 2 من النظام الأساسي ربع السنوي) الشهر الماضي، والآن ، أصدرت الشركة الإصدار التجريبي الثاني من أندرويد 13 QPR2 لهواتف بيكسل المؤهلة مع إصلاحات الأخطاء وبعض الرموز التعبيرية الجديدة وتحسينات النظام.

وتتيح تحديثات الإصدار التجريبي من الإصدار الربع سنوي لمستخدمي بيكسل تجربة الميزات القادمة قبل أن يخرجوا بالتحديث المستقر، ومن المقرر إطلاق الإصدار المستقر لنظام أندرويد 13 QPR2 في مارس ، بعد الإصدار التجريبي الثالث في فبراير.

ويأتي أندرويد 13 QPR2 beta 2 مع Unicode 15.0 الجديد ، مضيفًا مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة وأيقونة جوجل Home الجديدة في عناصر التحكم في الجهاز، وفي الوقت نفسه ، تم إزالة تأثير مصباح الحمم البركانية على التحكم في الوسائط.

وتمت معالجة الخطأ الذي تسبب في تعطل واجهة مستخدم النظام في التحديث التجريبي الأخير، بالإضافة إلى ذلك ، تم أيضًا إصلاح الخطأ الذي تسبب في انتقال كاميرا الفيديو إلى وضع الحركة البطيئة بعد العودة إلى الفيديو العادي.

ونظرًا لأنه إصدار تجريبي ، فإن التحديث يحتوي على حصة عادلة من المشكلات، وهناك بعض المشكلات المعروفة في الإصدار التجريبي الأحدث من أندرويد 13 QPR2، ويمكن أن تتجمد التطبيقات الحديثة عند تبديل اتجاه الجهاز عند فتحه.

و أيضًا ، قد يتعطل تطبيق "الإعدادات" بعد الدخول والخروج من وضع Picture-in-Picture بعد تغيير الاتجاه، وأيضًا ، قد يؤدي "استثناء المؤشر الفارغ" إلى تعطل واجهة مستخدم النظام.

وتعد هواتف جوجل بيكسل 4 والإصدارات الأحدث مؤهلة لتجربة الإصدار التجريبي من أندرويد 13 QPR2، ومع ذلك ، لاحظ أن تثبيت تحديثات الإصدار التجريبي من النظام الأساسي ربع السنوي سيؤدي إلى مسح جميع البيانات.

وستتمكن فقط من مغادرة البرنامج التجريبي دون فقد البيانات عند وصول الإصدار المستقر في شهر مارس، ويمكن للمستخدمين الذين قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي مشاركة التعليقات من خلال تطبيق أندرويد Beta Feedback على هواتف بيكسل الخاصة بهم.