شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات كيفية إرسال رسالة "غير مرئية" على iMessage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل عن تحديثها الأخير لنظام التشغيل iOS 16 مع مجموعة من الميزات الجديدة، حيث يوفر تطبيق المراسلة الفورية ، iMessage ، العديد من الميزات الممتعة بالإضافة إلى العديد من الميزات المفيدة، حيث إنه يمكّن مستخدمي iOS من إرسال مذكرات ورسائل على أجهزة iPhone و iPad الخاصة بهم بتأثير خفيف.

وبالإضافة إلى ذلك ، يحتوي تطبيق المراسلة الفورية على ميزة تتيح للمستخدمين تحرير أو حتى استدعاء رسالة أرسلوها بالفعل في غضون 15 دقيقة، وإذا لم يكن ذلك كافيًا ، فإن iMessage على أحدث إصدار من iOS 16 يجعل من الممكن أيضًا إرسال واستقبال الرسائل بتأثير "Invisible Ink"، حيث تتيح هذه الميزة للمستلمين رؤية نص الرسالة فقط عند النقر عليه.





الرسائل الخفيةيمكن لمستخدمي iOS إخفاء نص رسائلهم باستخدام ميزة Invisible Ink في iMessage، حيث تدعي شركة أبل أنه يمكن للمستخدمين حتى إرسال رسالة خاصة باستخدام حبر غير مرئي ، والذي يتم الكشف عنه فقط عندما يقوم المستلم بالتمرير السريع للكشف عنها.

وقد تبدو الميزة وكأنها ميزة ثانوية ، ولكن قد يجد مستخدمو iMessage أنها مفيدة إذا كانوا يريدون ببساطة إرسال رسالة نصية لأصدقائهم وعائلاتهم ذات تأثير خاص، و من المهم ملاحظة أن هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي iOS 16.





إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إرسال نص "غير مرئي" على iMessage:- قم بتحديث جهاز iOS الخاص بك إلى أحدث إصدار من iOS 16 ، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

- افتح تطبيق iMessages على جهاز iPhone الخاص بك.

- انتقل إلى المحادثة التي تريد إرسال رسالة غير مرئية إليها.

- اكتب رسالتك، يمكنك أيضًا إضافة Memoji أو صورة إلى الرسالة.

- الآن ، اضغط مع الاستمرار على زر الإرسال.

- اضغط على النقاط الرمادية المتاحة مقابل زر إرسال، بعد ذلك ، اختر خيار Invisible Ink لمشاهدة معاينة للتأثير.

- بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر للمستخدمين خيار معاينة التأثيرات والاختيار من Slam أو Loud أو Gentle لإضافة المزيد من التأثيرات إلى الرسائل.

- اضغط على زر إرسال لإرسال الرسالة بعد اختيار التأثيرات الخاصة بك.

- أخيرًا ، سيتم إرسال الرسالة إلى المستلم بتأثير غير واضح.