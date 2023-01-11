شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أيفون 16 برو سيوفر ميزة بصمة الوجه Face ID تحت الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تخطط لإضافة تقنية بصمة الوجه Face ID تحت الشاشة إلى iPhone 16 Pro ، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في عام 2024، ووفقًا لتقرير صادر عن The Elec ، فإن قواطع الشاشة في iPhone 15 Pro (الذي سيصدر لاحقًا في عام 2023) سيظل هو نفسه طراز iPhone 14 Pro العام الماضي.

فيما قد يفوت الإصدار Pro من سلسلة iPhone 15 الميزة الجديدة لأن تقنية العرض السفلي لا تزال قيد التطوير، ويوضح التقرير أنه من المحتمل أن تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بنقل المكونات اللازمة لمصادقة "معرف الوجه" مباشرة تحت شاشة "آي فون" بحلول عام 2024.





كيف ستعمل ميزة Face ID في الشاشةوفقًا للتقرير ، لن تكون كاميرا TrueDepth لـ "معرف الوجه" مرئية أسفل الشاشة عندما لا تكون قيد الاستخدام، ويضيف التقرير أن هذا سيجعل شاشة iPhone تظهر "متجاورة بسلاسة مع منطقة الشاشة المحيطة"، من المتوقع أن تحافظ Apple على فتحة الكاميرا الأمامية في شاشة iPhone‌ 16 Pro،ومع ذلك ، يدعي التقرير أن التكنولوجيا الجديدة ستعمل على تحسين "منطقة العرض الشاملة والشعور بالانغماس".





تشكيلة iPhone 15: الشائعاتبصرف النظر عن هذا ، يدعي التقرير أيضًا أن جميع الطرز الأربعة في تشكيلة iPhone 15‌ (iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max / Urtla) ستدعم أحدث ميزة Dynamic Island، وهذه الميزة الجديدة متوفرة في أحدث إصدار من iPhone 14 Pro‌ و ‌iPhone 14 Pro‌ Max، ويشاع أيضًا أن الطرازات الأقل تكلفة من سلسلة iPhone 15 القادمة تحصل على هذه الميزة.

ويدعي التقرير أيضًا أن الشركة تعمل أيضًا على تقنية الكاميرا تحت الشاشة (UPC)،و قد تتبنى Apple هذه الطريقة التقنية بعد تقديم ميزة "معرف الوجه" أسفل الشاشة، من المتوقع أن تقضي تقنية UPC على جميع فتحات الشاشة الموجودة حاليًا على iPhone‌.