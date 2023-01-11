شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تحسن حالة ثقب الأوزون المتسع لـ8.91 مليون ميل مربع فوق القطب الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأمم المتحدة، أن طبقة الأوزون على الأرض تتعافى بوتيرة من شأنها أن تجعل الطبقة بين المناطق القطبية تصل إلى مستويات ما قبل 1980 بحلول عام 2040، حيث قال العلماء، إن الانبعاثات العالمية من مركبات الكربون الكلورية فلورية 11 (CFC-11)، وهي مادة كيميائية محظورة تستخدم كمبرد ورغوة عازلة، قد انخفضت منذ عام 2018 بعد أن زادت لعدة سنوات.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد التقييم أن الثقب الذى تبلغ مساحته 8.91 مليون ميل مربع فوق القارة القطبية الجنوبية ستغلق بحلول عام 2066، وستعود طبقة الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي إلى وضعها الطبيعي بحلول عام 2045.

يأتي هذا الإعلان بعد أكثر من 35 عامًا من اتفاق كل دولة في العالم على وقف إنتاج المواد الكيميائية التي تقطع طبقة الأوزون في الغلاف الجوي للأرض والتي تحمي الكوكب من الإشعاعات الضارة المرتبطة بسرطان الجلد وإعتام عدسة العين وتلف المحاصيل.

كما أن طبقة الأوزون هي طبقة طبيعية من الغاز تقع في الستراتوسفير، وهى الطبقة الثانية في الغلاف الجوي للأرض.

وعلى الرغم من أن أحوال الطقس في الستراتوسفير الأكثر دفئًا من المتوسط قد قللت من استنفاد الأوزون خلال العامين الماضيين، إلا أن مساحة ثقب الأوزون الحالية لا تزال كبيرة مقارنة بالثمانينيات، عندما تم اكتشاف استنفاد طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية لأول مرة.

وجدير بالذكر أنه في عام 1987، تم الاتفاق على بروتوكول مونتريال، مما أدى إلى التخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية، ومؤخراً ظهور أولى بوادر استعادة طبقة الأوزون في القطب الجنوبي.

وقال التقرير، إن مستويات الكلور انخفضت بنسبة 11.5% منذ أن بلغت ذروتها في عام 1993، وانخفض البروم، وهو أكثر كفاءة في استهلاك الأوزون ولكنه عند مستويات أقل في الهواء، بنسبة 14.5% منذ ذروته عام 1999.