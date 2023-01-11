شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: إطلاق أول رحلة مدارية لمركبة Starship فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمركبة Starship الضخمة من SpaceX أن تدور في المدار لأول مرة الشهر المقبل، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، حيث كانت SpaceX لأشهر تستعد لأول رحلة تجريبية مدارية على الإطلاق لـ Starship، نظام النقل في الفضاء العميق من الجيل التالي.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، كشف إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، عبر تويتر، عن موعد الرحلة فى فبراير، حيث تقوم SpaceX بتطوير Starship لنقل الأشخاص والبضائع إلى القمر والمريخ.

وتتكون المركبة العملاقة من عنصرين، تم تصميم كلاهما ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام بالكامل: معزز ضخم للمرحلة الأولى يسمى Super Heavy ومركبة فضائية في المرحلة العليا يبلغ ارتفاعها 165 قدمًا تُعرف باسم Starship.

كما أنه من الواضح أن رحلة الاختبار المدارية المقبلة ستشمل نموذجًا أوليًا فائق الثقل يُعرف باسم Booster 7 ونموذج Ship 24 Starship، حيث كانت الشركة تُخضع كلا النموذجين الأوليين لمجموعة متنوعة من الاختبارات في منشأتها Starbase في جنوب تكساس.

أجرى كل من Booster 7 وShip 24 تجارب إطلاق ثابت، مما أدى إلى إشعال محركات Raptor الخاصة بهما بينما ظلوا ثابتين على الأرض.

أطلقت المركبة Ship 24 جميع رابتورز الستة في وقت واحد، في حين أن Booster 7 قد أشركت ما يصل إلى 14 محركًا من 33 محركًا في وقت واحد، و يظهر هذا العدد الأخير، أنه لا يزال لدى SpaceX بعض العمل للقيام به في الفترة التي تسبق الإطلاق المداري.