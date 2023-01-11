شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكاديمية العلوم الروسية تقترح تجميع أقسام المحطة الفضائية الروسية بواسطة روبوتات والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك في تقرير قدّمه الأخصائيون في معهد " كلديش" للرياضيات التطبيقية لدى أكاديمية العلوم الروسية.
وسيُقدم التقرير المذكور من قبل أساتذة معهد "كلديش" في ندوة "كوروليوف" الفضائية المزمع عقدها في 25 – 27 يناير الجاري بأكاديمية العلوم في موسكو.
كما اقترح العلماء نوعا آخر للحركة على سطح هيكل فضائي يعتمد قوة الارتداد عن الهيكل، الأمر الذي سيشكل مسارا للطيران الحر الذي سيضمن الوصول إلى نقطة معينة في محطة الفضاء الجاري إنشاؤها .
وبواسطة مثل هذه الآلات يمكن لجهاز فضائي الارتداد عن الهيكل الفضائي لينتقل إلى نقطة مطلوبة أخرى. ويعمل الأخصائيون الآن على إيجاد سرعة ارتداد مثلى ستساعد في تنقل روبوت يقوم بتجميع محطة الفضاء في مدار حول الأرض.