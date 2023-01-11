شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. انستجرام يصمم شاشة حديثة تتخلى عن علامة تبويب التسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف Instagram عن تحديث للشاشة الرئيسية فى فبراير والذي يتضمن علامة التبويب Shop وتحريك زر "إنشاء " مرة أخرى إلى وسط شريط التنقل السفلى وهذا بدوره يحول علامة تبويب البكرات إلى الجانب، وفقا لتقرير engadget.

وقال آدم موسيري من الشبكة الاجتماعية، أن التسوق سيظل موجودًا في خلاصتك وبكراتك وقصصك وإعلاناتك، ولن تكون هناك علامة تبويب مخصصة للتسوق وحدها ، ويقدم كل قسم عادةً توصيات مستهدفة لتشجيع التسوق بما يتجاوز عروض التغذية المتوسطة المعتادة.

وبدأ Instagram باختبار التصميم الجديد في سبتمبر في مقطع فيديو يعلن عن بدء التشغيل ، ووصف موسيري التحديث بأنه محاولة "لتبسيط" الخدمة والتركيز على ربط الناس بـ "الأشياء التي يحبونها".

ومع ذلك ، قد يكون التغيير أيضًا جزءًا من تغيير كبير في الإستراتيجية. كما تلاحظ The Verge ، زعمت The Information أنها شاهدت مذكرة داخلية في سبتمبر تشير إلى أن Instagram ستقطع العديد من ميزات التسوق الخاصة بها، وسيركز الموقع على جهود التجارة "المرتبطة بشكل مباشر" بأرباح الإعلانات.

وهناك أيضا الكثير من المنافسة مع التطبيقات الاخرى حيث أن TikTok لا يزال مصدر الإلهام للعديد من ميزات Instagram ، ويتميز بزر "منشور جديد" بارز، وهذا الموضع ليس ضمانًا للنجاح بالطبع لكن هذه المنصة استمرت في الازدهار على الرغم من Instagram كان لديها حوالي 1.64 مليار مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من أكتوبر وفقًا لأرقام Data.ai.