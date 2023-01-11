شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يبدأ مشاركة أرباح الإعلانات مع منشئى الأفلام القصيرة الأول من فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير engadget التقنى أن برنامج YouTube الذى طال انتظاره لمشاركة الأرباح لمنشئى الأفلام القصيرة أصبح جاهزًا تقريبًا.

وبدءًا من اليوم، تطرح الشركة اتفاقية جديدة لبرنامج الشركاء قبل الأول من فبراير، حيث يمكن لمنشئي المحتوى البدء في جني أرباح حصة الإعلانات من مشاهدات الأفلام القصيرة أمام منشئو المحتوى حتى 10 يوليو لقبول شروط برنامج الشركاء الجديدة في YouTube.

وكجزء من التغيير، تقدم الشركة "وحدات تحقيق دخل" جديدة لمنح المبدعين مزيدًا من المرونة بشأن كيفية كسب الأموال على YouTube - على الرغم من أن الشركة توصي بقبولهم جميعًا لإطلاق العنان لإمكانيات تحقيق الأرباح الكاملة على النظام الأساسى.

وكما أعلن سابقا يمكن لمنشئي المحتوى الذين لديهم ما لا يقل عن 1000 مشترك وأكثر من 10ملايين مشاهدة على الأفلام القصيرة على مدى 90 يومًا التقدم لبرنامج الشركاء، ثم يحتاجون بعد ذلك إلى قبول "وحدة تسييل الأفلام القصيرة" الجديدة.

ومع طرح مشاركة أرباح الأفلام القصيرة، يشير YouTube إلى مبلغ 100 مليون دولار لصندوق منشئي المحتوى، ومع ذلك تتوقع الشركة أن يكسب معظم المستفيدين من الأموال من خلال مشاركة الإيرادات أكثر مما فعلوا من خلال الصندوق.

وكما أن الصيغة التى ابتكرها YouTube لتحديد مقدار ما سيقدمه كل منشئ لأفلامهم القصيرة معقدة بسبب مشاركة الترخيص الموسيقي، بينما يشاهد مستخدمو YouTube الأفلام القصيرة ستعرض الشركة إعلانات بين المقاطع في موجز الشورتات.

ويقول موقع YouTube إن الأموال الناتجة عن هذه الإعلانات ستوجه إلى شركات ترخيص الموسيقى والمبدعين من خلال مجموعة مشتركة ستقسمها الشركة في نهاية كل شهر.

ويعتمد مقدار الأموال التي يتم إنفاقها في نهاية المطاف على مجموعة المبدعين على عدد المقطوعات الموسيقية التي يظهرها صانعو المقطوعات الموسيقية في أفلامهم القصيرة، وإذا قمت بتحميل مقطع بدون موسيقى، فإن كل الإيرادات المرتبطة بهذا الفيديو ستذهب نحو مجموعة منشئي المحتوى.

وبالمقابل عندما يتعلق الأمر بأغنية قصيرة بأغنية واحدة، فإن ثلث الإيرادات ذات الصلة ستخصص للدفع مقابل الترخيص، وفي أغنية قصيرة تحتوى على أغنيتين سيذهب ثلثاها نحو الترخيص.

وأشار التقرير، إلى أنه بمجرد تسوية كل هذا سيحدد YouTube كيفية توزيع أموال المبدعين وستقوم الشركة بتوزيع الأموال على أساس حصة المنشئ من إجمالي مشاهدات الأفلام القصيرة، لذلك لنفترض أن مقاطع الفيديو الخاصة بك تمثل 5% من جميع مشاهدات الشورتات المؤهلة في بلدك لشهر فبراير، فستحصل بعد ذلك على 5% من الأموال في الصندوق، سواء كنت تستخدم موسيقى مرخصة في شورتك أم لا.

وبعد ذلك، يحصل YouTube على نسبة 55% من الأرباح، مما يترك لك 45% مما تبقى، وإذا كانت مساهمتك فى Creator Pool تبلغ 1000 دولار فى الشهر، فستحصل على 450 دولارًا بمجرد قول وفعل كل شيء.