شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرح تقنية استهداف الإعلانات بالذكاء الاصطناعى فى محاولة للحد من التمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Meta على تعهدها بالحد من التمييز بين الإعلانات من خلال التكنولوجيا، وتطرح الشركة نظام تقليل التباين (VRS) في الولايات المتحدة والذي يضمن أن الجمهور الحقيقي للإعلان يطابق بشكل أكبر الجمهور المستهدف المؤهل - أي أنه لا ينبغي أن يميل بشكل غير عادل تجاه مجموعات ثقافية معينة.

وبمجرد أن يشاهد عدد كافٍ من الأشخاص إعلانًا ، يقارن نظام التعلم الآلي التركيبة السكانية الإجمالية للمشاهدين بتلك التي يعتزم المسوقون الوصول إليها، ويقوم بعد ذلك بتعديل قيمة مزاد الإعلان (أي احتمال ظهور الإعلان) لعرضه أكثر أو أقل لمجموعات معينة، وفقا لتقرير engadget.

ويستمر VRS في العمل طوال تشغيل الإعلان، و Meta على دراية بقضايا الخصوصية المحتملة وتؤكد أن النظام لا يمكنه رؤية عمر الفرد أو جنسه أو عرقه المقدر، وتقدم تقنية الخصوصية التفاضلية أيضًا "ضوضاء" تمنع الذكاء الاصطناعى من تعلم المعلومات الديموغرافية الفردية بمرور الوقت.

وسيتم تطبيق طريقة مناهضة التمييز مبدئيًا على إعلانات الإسكان التي دفعت إلى التسوية، وستصل VRS إلى إعلانات الائتمان والتوظيف في الدولة خلال العام التالي ، كما يقول ميتا.

وتأتى هذه الميزة بعد أكثر من عام من العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة العدل ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وتم اتهام Meta (ثم Facebook) في عام 2019 بتمكين التمييز في إعلانات الإسكان من خلال السماح للمعلنين باستبعاد بعض الديموغرافيات ، بما في ذلك تلك التي يحميها قانون الإسكان العادل.

وفى تسوية فى يونيو 2022 ، قالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إنها ستنشر VRS وتلغى أداة "جمهور الإعلانات الخاص" التي يُزعم أن خوارزميتها أدت إلى التمييز، وكانت Meta قد حدت بالفعل من استهداف الإعلانات فى عام 2019 ردًا على دعوى قضائية أخرى.

وميتا ليست وحدها في محاولة الحد من الإعلانات التمييزية، حيث منعت Google المعلنين من استهداف الائتمان والإسكان وإعلانات الوظائف بدءًا من عام 2020.

ومع ذلك ، فإن التكنولوجيا المستخدمة لمحاربة هذا التمييز جديدة نسبيًا، ولن يكون مفاجئًا إذا قامت خدمات الإنترنت الأخرى بتطبيق أنظمة تشبه VRS خاصة بها طالما أثبتت Meta AI فعاليتها.

من الجدير بالذكر، الديموجرافيا هى علم السكان أو الدراسات السكانية وهو فرع من علم الاجتماع والجغرافيا البشرية، يقوم على دراسة علمية لخصائص السكان المتمثلة في الحجم والتوزيع والكثافة والتركيب والأعراق ومكونات النمو (الإنجاب والوفيات والهجرة) - ونسب الأمراض، والحالات الاقتصادية والاجتماعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل،