شركة وان بلس تُعلن رسميًا عن هاتف OnePlus 11

وان بلس تُعلن رسميًا عن هاتف OnePlus 11 داخل الصين حيث يُعد هذا الإعلان هو أول عرض رسمي لشركة وان بلس OnePlus في عام 2023، ويأتي الهاتف بعدة مواصفات مميزة ومنها معالج الهاتف الذي يأتي من تصنيع كوالكوم وهو أحدث إصدار Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SoC، بالإضافة إلى شحن الهاتف الذي يأتي بقوة تصل إلى 100 واط، بالإضافة إلى بعض المواصفات التي سنقوم في هذا المقال بعرض مع عرض سعر الهاتف الذي تم الإعلان عنه.

سعر هاتف OnePlus 11

يأتي إصدار الـ 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت بسعر 3999 يوان صيني أي بما يُعادل 590 دولار أمريكي، بينما إصدار الـ 16 جيجا رام مع 256 جيجا بايت بسعر 4399 يوان صيني أي بما يُعادل 650 دولار أمريكي، بينما الإصدار الأخير يأتي بسعة رامات تصل إلى 16 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 512 جيجا بايت حيث يأتي بسعر 4899 يوان صيني أي بما يُعادل 725 دولار أمريكي.

مواصفات هاتف OnePlus 11

المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SoC نظام التشغيل Android 13 / OxygenOS الشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع E4 OLED LTPO بدقة 1440×3216 بكسل بجودة QHD + بمعدل تحديث 120 هرتز. الذاكرة الداخلية بحجم 256GB أو 512GB ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 12GB أو 16GB الكاميرا الخلفية الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل الثانية بدقة 48 ميجا بكسل الثالثة بدقة 32 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل حجم البطارية بسعة 5000 مللي أمبير / بسرعة 100 واط الأبعاد والوزن يأتي بأبعاد 163.1 × 74.1 × 8.53 مم / بوزن 205 جرام

اقرأ أيضًا: