شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط لإغلاق 3 مستودعات فى بريطانيا.. و1200 وظيفة تتأثر بالقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أمازون إنها تخطط لإغلاق 3 مستودعات فى المملكة المتحدة فى خطوة ستؤثر على ما يصل إلى 1200 وظيفة، وقال متحدث باسم الشركة: "هناك اقتراح بإغلاق مواقع فى Hemel Hempstead و Doncaster و Gourock فى غرب اسكتلندا، فيما ستعرض أدوار لجميع العاملين فى تلك المواقع ولكن بمواقع أمازون أخرى".

إنشاء مركزين جديدين

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، اليوم، هناك خطط لإنشاء مركزين رئيسيين جديدين فى Peddimore، وغرب ميدلاندز وستوكتون أون تيز، بمقاطعة دورهام، وتأمل أمازون فى أن تخلق المراكز الجديدة 2500 وظيفة على مدى السنوات الـ 3 المقبلة.

الشركة تكشف الاحتياجات

وقال متحدث باسم الشركة، "نقوم دائمًا بتقييم شبكتنا للتأكد من أنها تناسب احتياجات أعمالنا ولتحسين تجربة موظفينا وعملائنا، وكجزء من هذا الجهد، قد نغلق المواقع القديمة، أو نعزز المرافق الحالية أو نفتح مواقع جديدة، وقد أطلقنا استشارة حول الإغلاق المقترح لثلاثة مراكز تنفيذ فى عام 2023".



مستودعات أمازون

مركزين جديدين خلال 3 سنوات

كما تخطط أمازن لافتتاح مركزين جديدين للوفاء بتوفير 2500 وظيفة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستتاح الفرصة لجميع الموظفين المتأثرين باستشارات إغلاق الموقع للانتقال إلى مرافق أخرى، وسنظل ملتزمين تجاه عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا فى جميع أنحاء المملكة المتحدة.

يعمل حاليًا حوالى 500 موظف فى موقع Hemel Hempstead التابع لشركة Amazon، وسيُعرض عليهم جميعًا أدوارًا فى مستودع Dunstable القريب أو فى مواقع قريبة أخرى.

ستشمل المشاورات حوالى 400 موظف فى موقع Doncaster التابع لها فى Balby Carr Bank ، الذين تخطط الشركة لنقلهم إلى مركزى الوفاء الآخرين فى Doncaster's iPort، وستؤثر المقترحات أيضًا على حوالى 300 عامل يعملون حاليًا فى موقع Gourock، وتم افتتاح الموقع فى Faulds Pauk فى عام 2004 ، ولا يزال أحد أكبر أرباب العمل فى المنطقة ، وهى واحدة من أكثر المناطق حرمانًا فى اسكتلندا.