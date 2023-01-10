شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقرار فى أسعار البيتكوين في الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظت البيتكوين على قيمتها اليوم، في البورصات الدولية مثل Binance و CoinMarketCap وغيرها، حيث يصادف اليوم الثاني على التوالي الذي تمكنت فيه البيتكوين من الاحتفاظ بقيمتها فوق علامة البالغة 17000 دولار.

ونمت قيمة إيثر بنسبة 0.60 % اليوم، ولم تتبع حركة البيتكوين للتغيير، يبلغ السعر الحالي لـ إيثر 1،321 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، حيث نما سعر إيثر بمقدار 16 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

وانخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 0.10 %، وفقًا لـ CoinMarketCap، حيث بلغت القيمة السوقية 849.19 مليار دولار، في وقت كتابة هذا التقرير.

اتبع عدد قليل من العملات المشفرة عملة إيثر وافتتحت بأرباح اليوم.

وسط التباطؤ الصناعي، انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين بشكل كبير بين يوليو 2022 ويناير 2023، وفي الأشهر الستة الماضية، تم تركيب 94 ماكينة صراف آلي بيتكوين فقط في أجزاء مختلفة من العالم.

وفقًا لـ CoinATMRadar، قبل أن ينخفض سوق العملات الرقمية العام الماضي، تم تركيب 4،169 ماكينة صراف آلي BTC في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.