شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تعلن إطلاق أول صاروخ فضائى محلى الصنع مايو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد الفضاء فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن الإطلاق الثالث للصاروخ "نورى"، أول صاروخ فضائى محلى الصنع، سيكون فى أوائل مايو القادم، بعد نجاح الإطلاق الثانى للصاروخ فى العام الماضى.

وقال المسؤول عن مشروع الصاروخ في المعهد الكوري لأبحاث الفضاء "تشوي هوان-سيوك" - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "سيتم تشكيل فريق لإدارة الإطلاق في أواخر مارس، وسيتم إطلاق الصاروخ (نوري)، في أوائل مايو كما هو مقرر".

وأوضح "تشوي" أنه سيتم عقد اجتماع حكومي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للتحقق من تطوير الأقمار الصناعية التي سيتم وضعها على الصاروخ الفضائي، كخطوة أولى لتحقيق الإطلاق في مايو، وسيكون الإطلاق القادم متابعة للإطلاق الثاني الناجح الذي تم في يونيو من العام الماضى.

من جانبه، قال رئيس المعهد "لي سانغ-ريول": إن التحضير للإطلاق الثالث يسير على ما يرام، مشيرا إلى أن الإطلاق الثالث سيكون مماثلا للإطلاق السابق، لكن المسار المستهدف والفصل المخطط للأقمار الصناعية سيكونان مختلفين قليلا.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى إجراء 4 عمليات إطلاق إضافية لصواريخ "نوري" بحلول عام 2027، بما في ذلك الإطلاق المقرر لعام 2023.