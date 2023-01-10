شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل أول رحلة فضائية بريطانية على الإطلاق فى الوصول إلى المدار.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مهمة "Start Me Up" التاريخية لشركة Virgin Orbit من Spaceport Cornwell مساء أمس 9 يناير كما هو مخطط لها، لكنها فشلت في الوصول إلى المدار وانتهت في النهاية بالفشل، رغم أن كل شىء سار على ما يرام فى البداية، وفقا لتقرير engadget.

وأكدت فيرجن أوربت انفصال LauncherOne النظيف عن طائرتها الحاملة، Cosmic Girl، بالإضافة إلى اشتعال محركها الصاروخي NewtonThhree للمرحلة الأولى، ويبدو أيضًا أن المهمة قد مرت بعملية فصل ناجحة حيث غردت الشركة عن اشتعال محرك المرحلة الثانية من NewtonFour. "LauncherOne في الفضاء فى تغريدة للشركة عقب الاقلاع .

وأغلقت المرحلة العليا من LauncherOne وكان من المفترض أن تتحرك في منتصف الطريق حول كوكبنا قبل نشر حمولتها كما ذكرت Ars Technica، فإن التغريدة التالية بعد ذلك قالت إن الصاروخ والأقمار الصناعية الخاصة به قد وصلوا بنجاح إلى المدار، لكن الشركة حذفت تلك التغريدة واستبدلت بها إعلانًا قال إن حالة شاذة حالت دون وصول البعثة إلى المدار كما هو مخطط لها. ووفقًا لرويترز، وأظهر عرض رسومى على شريط فيديو الإطلاق أن المهمة وصلت إلى المرحلة الثانية من التوقف لكنها توقفت قبل ثلاث خطوات من نشر الحمولة بعد ساعتين من الإقلاع.

وقال مات آرتشر، مدير الفضاء التجاري في وكالة الفضاء البريطانية، إن الحكومة والكيانات المختلفة التي تشمل الشركة ستجري تحقيقًا حول الفشل خلال الأيام المقبلة.

وقال آرتشر إن المرحلة الثانية تعرضت لـ "شذوذ تقني ولم تصل إلى المدار المطلوب، وليس من الواضح ما الذي يستلزمه التحقيق ، لكن فيرجن أوربت وعدت بمشاركة المزيد من التفاصيل عندما يكون ذلك ممكنًا، وفى هذه الأثناء تمكنت Cosmic Girl وطاقمها من العودة بأمان إلى Spaceport Cornwall.

وكانت البعثة تحمل حمولة أقمار صناعية من سبعة عملاء تجاريين وحكوميين، وهي تشمل مشروعًا مشتركًا بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة يسمى CIRCE (تجربة CubeSat لإعادة بناء الغلاف الأيوني المنسقة) واثنين من CubeSats لمبادرة Prometheus-2 التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، ويقول آرس إن هذا الفشل قد يكون له تأثير كبير على الشركة، التي تكافح من أجل إطلاق ما يكفي من المهام لتحقيق التعادل.

ولم يكن "Start Me Up" أول إطلاق مداري من أرض المملكة المتحدة فحسب، بل كان أيضًا أول إطلاق دولي لـ Virgin Orbit وأول إطلاق تجاري من أوروبا الغربية، وكان من الممكن أن يكون نجاحًا كبيرًا للشركة وكان سيُظهر للعملاء المحتملين ما هي قادرة عليه.

وقال دان هارت، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Orbit ، في بيان أرسل إلى Engadget: "في حين أننا فخورون جدًا بالعديد من الأشياء التي حققناها بنجاح كجزء من هذه المهمة، فإننا ندرك أننا فشلنا في تزويد عملائنا بخدمة الإطلاق التي قاموا بها وأضافت الطبيعة لأول مرة لهذه المهمة طبقات من التعقيد التي تمكن فريقنا من خلالها بشكل احترافي؛ ومع ذلك في النهاية يبدو أن عطلًا تقنيًا منعنا من تسليم المدار النهائى، وسنعمل بلا كلل لفهم طبيعة الفشل واتخاذ الإجراءات التصحيحية والعودة إلى المدار بمجرد أن ننتهي من التحقيق الكامل وعملية ضمان المهمة.