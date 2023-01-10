شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل أول رحلة فضائية بريطانية على الإطلاق فى الوصول إلى المدار.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت مهمة "Start Me Up" التاريخية لشركة Virgin Orbit من Spaceport Cornwell مساء أمس 9 يناير كما هو مخطط لها، لكنها فشلت في الوصول إلى المدار وانتهت في النهاية بالفشل، رغم أن كل شىء سار على ما يرام فى البداية، وفقا لتقرير engadget.
وقال مات آرتشر، مدير الفضاء التجاري في وكالة الفضاء البريطانية، إن الحكومة والكيانات المختلفة التي تشمل الشركة ستجري تحقيقًا حول الفشل خلال الأيام المقبلة.
وقال آرتشر إن المرحلة الثانية تعرضت لـ "شذوذ تقني ولم تصل إلى المدار المطلوب، وليس من الواضح ما الذي يستلزمه التحقيق ، لكن فيرجن أوربت وعدت بمشاركة المزيد من التفاصيل عندما يكون ذلك ممكنًا، وفى هذه الأثناء تمكنت Cosmic Girl وطاقمها من العودة بأمان إلى Spaceport Cornwall.
وكانت البعثة تحمل حمولة أقمار صناعية من سبعة عملاء تجاريين وحكوميين، وهي تشمل مشروعًا مشتركًا بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة يسمى CIRCE (تجربة CubeSat لإعادة بناء الغلاف الأيوني المنسقة) واثنين من CubeSats لمبادرة Prometheus-2 التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، ويقول آرس إن هذا الفشل قد يكون له تأثير كبير على الشركة، التي تكافح من أجل إطلاق ما يكفي من المهام لتحقيق التعادل.
ولم يكن "Start Me Up" أول إطلاق مداري من أرض المملكة المتحدة فحسب، بل كان أيضًا أول إطلاق دولي لـ Virgin Orbit وأول إطلاق تجاري من أوروبا الغربية، وكان من الممكن أن يكون نجاحًا كبيرًا للشركة وكان سيُظهر للعملاء المحتملين ما هي قادرة عليه.
وقال دان هارت، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Orbit ، في بيان أرسل إلى Engadget: "في حين أننا فخورون جدًا بالعديد من الأشياء التي حققناها بنجاح كجزء من هذه المهمة، فإننا ندرك أننا فشلنا في تزويد عملائنا بخدمة الإطلاق التي قاموا بها وأضافت الطبيعة لأول مرة لهذه المهمة طبقات من التعقيد التي تمكن فريقنا من خلالها بشكل احترافي؛ ومع ذلك في النهاية يبدو أن عطلًا تقنيًا منعنا من تسليم المدار النهائى، وسنعمل بلا كلل لفهم طبيعة الفشل واتخاذ الإجراءات التصحيحية والعودة إلى المدار بمجرد أن ننتهي من التحقيق الكامل وعملية ضمان المهمة.