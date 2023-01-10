شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة لهابل تكشف عن "عنقود نجمى" فى درب التبانة يحتوى أقدم نجوم الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت صورة جديدة من تلسكوب هابل الفضائي "بحرا" من النجوم بالقرب من مركز درب التبانة، هو عبارة عن عنقود نجمي كروي قديم، وفقا لتقرير RT.

والعنقود النجمي الضخم، والذي يعرف بالتجمع النجمي الكروي أو العنقود النجمي المغلق، يسمى Pismis 26.

وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى عالمة الفلك باريس بيشميش (Paris Pismis)، التي اكتشفت العناقيد النجمية في مرصد Tonantzintla في المكسيك منذ أكثر من 60 عاما.

وتأخذ النجوم في Pismis 26 بنية شبه كروية. ويبدو أن العنقود يحتوي على نجوم حمراء في الغالب، مع وجود القليل من النجوم الزرقاء الساطعة على طول الحواف. وتعود هذه الألوان جزئيا إلى عمر العنقود الذي يقدر بنحو 12 مليار سنة، ما يعني أنه يحتوي على العديد من أقدم النجوم في مجرتنا، إن لم يكن في الكون.

ومن المحتمل أن تكون هذه النجوم ذات اللون الأحمر أقدم بكثير من تلك ذات اللون الأزرق الساطع التي تعد نموذجية للنجوم الكبيرة والشابة السريعة الاحتراق والتي تموت مبكرا، أو النجم الأصفر الذي يمتد على الخط الفاصل بين الاثنين.

والعنقود أيضا شديد الفلزات، ما يعني أن نجومه تحتوي على مستويات أعلى من العناصر أثقل من الهيدروجين والهيليوم من النجوم مثل الشمس.

وعلى وجه الخصوص، يعتقد العلماء أن هذه النجوم غنية بالنيتروجين، ما يشير أيضا إلى أن تعداد نجوم العنقود الكروي يمتد إلى مجموعة من الأعمار، وفقا لبيان ناسا.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي جزء من تلوين العنقود من ظاهرة تُعرف باسم الاحمرار، وهي نتيجة للغبار النجمي الكثيف الذي يحجب الضوء الأزرق ذا الموجة القصيرة بينما يسمح بمرور الضوء الأحمر ذي الموجة الأطول بسهولة أكبر.

ويقع Pismis 26 بالقرب من الانتفاخ المجري الذي يحيط بمنطقة الرامي أ* (Sagittarius A*)، الثقب الأسود الهائل في قلب مجرة درب التبانة. وهذا الجزء من المجرة ثقيل الغبار بشكل خاص، وذلك بفضل وجود الثقب الأسود وجاذبيته المذهلة، بالإضافة إلى كل المواد المحيطة به في الانتفاخ ومجال النجوم الكثيف الذي يحتويه.